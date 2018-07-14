Razer yine boş durmadı : Razer Nommo 2.0 Gaming Speaker

Seri hareket edebilmek için iyi bir klavyeniz var…

Böylece etrafı kontrol ederek arkanızı kollayabilirsiniz.

Eh, bunun yanına bir de güçlü mouse olmalı ki hızlıca hedefe kitlenin ve rakiplerinizi bir bir ortadan kaldırın, ama…

Yalnızca görsel detayları takip ederek başarıya ulaşamazsınız. Bazen gözün görmediği yerde kulaklarınız devreye girer. İşitsel detaylar öyle önemlidir ki bazen en ufak adım sesleri bile size yeni stratejiler belirleyebilmeniz için fırsatlar sunar. Bu da demek oluyor ki iyi bir de ses sistemine ihtiyacınız var!



İlginç bir tasarımı olduğunu kabul etmek gerek

Razer Nommo Chroma, alışılmışın dışında bir tasarım çizgisine sahip. Bazen onu bir mikrofon gibi hayal edip elinize alabilir ve yüksek sesle dinlediğiniz bir şarkıya eşlik ediyor gibi yapabilirsiniz. Bu bir öneri değil tabii ki.

Ürünü kolaylıkla konumlandırdıktan sonra dikkatinizi ilk çeken, ses ve bass tuşları oluyor. Ürünü çalıştırdığınızda ise (Ses tuşuna kısa süre basılı tutarak), iki hoparlörün de alt kısmında dairesel olarak led aydınlatma sistemine yer verildiğini görüyorsunuz. Evet, Razer’ın milyonlarca farklı rengi oyunculara sunduğu Chroma teknolojisi burada da karşımıza çıkıyor. Aslında bu tip led aydınlatma sistemlerini son yıllarda RAM’lerde bile görmeye başladık ve biraz sıkıcı olmaya başladı doğrusu.