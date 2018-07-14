Razer yine boş durmadı : Razer Nommo 2.0 Gaming Speaker

Seri hareket edebilmek için iyi bir klavyeniz var…
Böylece etrafı kontrol ederek arkanızı kollayabilirsiniz.
Eh, bunun yanına bir de güçlü mouse olmalı ki hızlıca hedefe kitlenin ve rakiplerinizi bir bir ortadan kaldırın, ama…
Yalnızca görsel detayları takip ederek başarıya ulaşamazsınız. Bazen gözün görmediği yerde kulaklarınız devreye girer. İşitsel detaylar öyle önemlidir ki bazen en ufak adım sesleri bile size yeni stratejiler belirleyebilmeniz için fırsatlar sunar. Bu da demek oluyor ki iyi bir de ses sistemine ihtiyacınız var!
İlginç bir tasarımı olduğunu kabul etmek gerek
Razer Nommo Chroma, alışılmışın dışında bir tasarım çizgisine sahip. Bazen onu bir mikrofon gibi hayal edip elinize alabilir ve yüksek sesle dinlediğiniz bir şarkıya eşlik ediyor gibi yapabilirsiniz. Bu bir öneri değil tabii ki.
Ürünü kolaylıkla konumlandırdıktan sonra dikkatinizi ilk çeken, ses ve bass tuşları oluyor. Ürünü çalıştırdığınızda ise (Ses tuşuna kısa süre basılı tutarak), iki hoparlörün de alt kısmında dairesel olarak led aydınlatma sistemine yer verildiğini görüyorsunuz. Evet, Razer’ın milyonlarca farklı rengi oyunculara sunduğu Chroma teknolojisi burada da karşımıza çıkıyor. Aslında bu tip led aydınlatma sistemlerini son yıllarda RAM’lerde bile görmeye başladık ve biraz sıkıcı olmaya başladı doğrusu.
Deneyimlerimizden söz etmemiz gerekirse
Cihazda hoparlör başına 3 inch sürücüler mevcut. Oyunlarda ortalama bir performans sunuyor diyebiliriz. Öncelikle, sesler gayet temiz bir şekilde kulaklarınızla buluşuyor. Ortam sesleri, arka planda yaşananlar, bazen en ufak tıkırtılar bile belli oluyor.
Sesler gayet berrak bir şekilde sunulurken bass tarafının biraz zayıf kaldığını söylememiz gerekiyor. Bu durum oyunlarda genellikle sıkıntı yaratmasa da filmlerde, özellikle de müziklerde bir eksiklik hissi uyandırıyor. Tamam, ses seviyesi çok yüksek değilken yine de doygun bir bass elde ediyorsunuz, ama gaz pedalına basmak istediğinizde bunu yapamıyorsunuz ve bu tip bir cihaz için eksi olduğunu söylemeliyiz.
Bu arada, subwoofer desteği ve daha geniş driver desteğinin yer aldığı Pro modeli de var. Tahmin edeceğiniz gibi fiyatı daha yüksek.
Son sözlere gelecek olursak…
Razer Nommo 2.0 Gaming Speaker, ülkemizde 650 TL’den başlayan fiyatlara satın alınabiliyor. Baktığımızda, ilk etapta cidden farklı bir tasarım çizgisi olduğunu söylemeliyiz. Kurulum ve kullanımı da gayet kolay. Öte yandan işitsel kalitesi ortalama düzeyde ve özellikle oyunlar için iyi performans sunuyor.
Yine de “All in One”, yani hepsi bir arada çözüm olarak film izleme ve müzik dinleme taraflarını, haliyle satış fiyatlarını da göz önünde bulundurmak lazım. Daha uygun fiyata daha performanslı hoparlörler bulmak mümkün.
Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var
Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum