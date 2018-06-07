Red Dead Redemption 2 cep yakıyor!

Rockstar Games tarafından geliştirilen açık dünya temalı vahşi batı oyunu Red Dead Redemption 2 oldukça uzun bir geliştirme sürecinin ardından nihayet 26 Ekim’de raflardaki yerini alacak. Henüz çıkışına 4 aylık bir süre olmasına karşın RDR 2 şimdiden ön siparişe sunuldu. Fakat oyunun indirimli ön sipariş fiyatları bile hayli uçuk diyebiliriz.

GTA serisinin yaratıcısı olan Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2 için ilk ekran görüntüleri kısa süre önce yayınlanmıştı. Henüz oyuna dair gerçek bir oynanış videosu ile karşılaşmamış olsak da yapımın PS4 sınırlarını zorlayacağı kesin gibi gözüküyor.

İçerisinde barındırdığı pek çok yan görev ile oyun severlere uzun bir oynanış süresi vaad eden RDR 2, ön sipariş fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz gün PS Store ve Xbox Games Store üzerinden ön siparişe sunulan oyunun ülkemizdeki satış fiyatı 369TL. Üstelik bu standart versiyon. Oyunun Special Edition sürümü 449TL, Ultimate Edition sürümü ise 499TL!

Üstüne üstlük oyunda Türkçe dil desteği de bulunmuyor. Hatırlanacağı üzere PlayStation Türkiye ekibi, Red Dead Redemption 2’de Türkçe dil desteğinin bulunması için Rockstar ile görüşme yaptıklarını açıklamıştı. Fakat bu görüşmeler olumlu bir şekilde sonuçlanmamış.

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