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Red Dead Redemption 2 için beklenen video yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

Çok uzun bir süredir gelişim aşamasında bulunan Red Dead Redemption 2 için ilk oynanış videosu nihayet yayınlandı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Red Dead Redemption 2 için beklenen video yayınlandı

GTA tadında vahşi batı deneyimi sunan aksiyon oyunu Red Dead Redemption, 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Rockstar imzası taşıyan yapım oldukça başarılı bir satış çizgisine ulaşsa da devam oyunu beklenildiği kadar çabuk gelmedi. Rockstar, Red Dead Redemption 2 geliştirme aşamasının ilk oyun satışa sunulduktan hemen sonra start aldığını duyurmuştu. Bu açıklama RDR’nin devam oyunun yaklaşık olarak 8 yıldır geliştirme aşamasında olduğu anlamına geliyor. Peki geliştirici ekip, bu kadar uzun bir zaman diliminde bizler için nasıl bir oyun hazırladı dersiniz. İşte bu sorunun yanıtı.

Çok uzun bir süredir geliştirme aşamasında olan Red Dead Redemption 2 için merakla beklenen oynanış videosu sonunda yayınlandı. Rockstar Games  tarafından yayınlanan 6 dakikalık video, oyundaki temel dinamiklere odaklanıyor.

Bahse konu videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Açıkçası Red Dead Redemption 2’nin son derece sağlam bir oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyun gerek atmosferi, gerekse de grafikleriyle PS4 ve Xbox One’ın sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor.

Oynanış dinamikleri açısından ilk Red Dead Redemption oyunuyla da benzerlikler içeren RDR 2, beklenilen süreye değecek bir oyuna benziyor.

Dip not olarak hatırlatalım. RDR 2, 26 Ekim’de PS4 ve Xbox One için yayınlanacak.

Red Dead Redemption 2 için ilk oynanış videosu için buraya tıklayın

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Anahtar Kelimeler:
Red Dead Redemption 2 oyun

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