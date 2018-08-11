Red Dead Redemption 2 için beklenen video yayınlandı

GTA tadında vahşi batı deneyimi sunan aksiyon oyunu Red Dead Redemption, 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Rockstar imzası taşıyan yapım oldukça başarılı bir satış çizgisine ulaşsa da devam oyunu beklenildiği kadar çabuk gelmedi. Rockstar, Red Dead Redemption 2 geliştirme aşamasının ilk oyun satışa sunulduktan hemen sonra start aldığını duyurmuştu. Bu açıklama RDR’nin devam oyunun yaklaşık olarak 8 yıldır geliştirme aşamasında olduğu anlamına geliyor. Peki geliştirici ekip, bu kadar uzun bir zaman diliminde bizler için nasıl bir oyun hazırladı dersiniz. İşte bu sorunun yanıtı.

Çok uzun bir süredir geliştirme aşamasında olan Red Dead Redemption 2 için merakla beklenen oynanış videosu sonunda yayınlandı. Rockstar Games tarafından yayınlanan 6 dakikalık video, oyundaki temel dinamiklere odaklanıyor.

Bahse konu videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Açıkçası Red Dead Redemption 2’nin son derece sağlam bir oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyun gerek atmosferi, gerekse de grafikleriyle PS4 ve Xbox One’ın sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor.