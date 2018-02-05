Red Dead Redemption 2 ne zaman çıkacak

Normal şartlar altında Red Dead Redemption 2’nin geçtiğimiz yıl raflardaki yerini alması gerekiyordu. Keza oyunun geliştirildiğine dair ilk detaylar 2014’ün sonlarına doğru ortaya çıkmıştı. Fakat Rockstar geliştirme sürecinde pek de aceleci davranmadı. 2017’de çıkması beklenen oyun neredeyse 2018’in sonunda raflardaki yerini alacak.

Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamada Red Dead Redemption 2 çıkış tarihi 26 Ekim olarak lanse edildi. Ayrıca yapımsı stüdyo tarafından yapılan yazılı açıklamada, geç kalınmış çıkış tarihi için de özür dilendi.

Rockstar yetkilileri, normalde Red Dead Redemption 2 için daha yakın bir çıkış tarihi planladıklarını fakat yapım aşamasında karşılaşılan sorunlardan ötürü geliştirme sürecinin uzadığını belirttiler.

Sonuç olarak RDR 2, PS4 ve Xbox One için 26 Ekim’de raflardaki yerini alacak. Oyunun PC için gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Hatırlanacağı üzere ilk oyun da sadece konsollara özel olarak satışa sunulmuştu.

Harry Potter kitap serisinin toplam satış rakamı açıklandı