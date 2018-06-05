Red Dead Redemption 2'nin Türkiye fiyatı şaşırttı!

Rockstar Games'in büyük bir merakl beklenen oyunu Red Dead Redemption 2'nin ön siparişi açılmış durumda. PlayStation Store ve Xbox One üzerinden ön sipariş vermek isteyen oyuncular sisteme giriş sağlayınca büyük bir şoka uğradılar demek sanırım yanlış olmazdı.

Genel olarak fiyat düzenlemesine baktığımız da en alt limit 369 TL'den başlamakta. Artık gerisini siz düşünün demekten başka bir şey kalmıyor bize maalesef.

Red Dead Redemption 2'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Red Dead Redemption 2'nin fiyatlarına ve paket içeriklerine kısacası göz atacak olursak:

Red Dead Redemption 2: Standart Sürümü 369 TL

• Savaş Atı

• Kaçak Hayatta Kalma Kiti

• Hikaye Modu için Nakit Bonusu

• GTA Online'da hemen kullanabileceğin 500.000 GTA Doları bonus.

Red Dead Redemption 2: Special Edition: 449 TL

• Banka Soygunu Görevi ve Çete Sığınağı

• Benekli Siyah At

• Talisman ve Medallion Oyun Bonusları

• Oyun Takviyeleri, Nakit Bonusları ve İndirimler

• Nuevo Paraiso Silahşör Kıyafeti

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 499,00 TL