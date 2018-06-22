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Redmi 6 Pro yolda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2018 07:08 | Son Güncelleme

Redmi ailesine bir yeni üye daha geliyor. Beklenen Redmi 6 Pro modelinin çıkış tarihi bir afiş aracılığıyla Xiaomi tarafından resmen açıklandı.

Redmi 6 Pro yolda

Geçen hafta Çinli şirket tarafından resmileştirilen iki yeni Redmi modelinin ardından abi model de tanıtılmaya hazır. Daha önce üç telefonun birlikte tanıtılacağı düşünülüyordu fakat Xiaomi farklı bir strateji izlemiş gibi görünüyor.

Lansman duyurusu, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo kanalıyla paylaşıldı. Yayınlanan afişe göre 6 Pro modeli, 25 Haziran’da sahne alacak. FIFA Dünya Kupası temasına sahip afişte bir futbol sahası gözüküyor. Skor tabelasında yazılı olan 19 ve 9, cihazın 19:9’luk ekran oranını üzeri kapalı şekilde resmileştirmiş. Bu oranla beraber telefonda yer alacak olan çentik ise Redmi ailesi için bir ilk olacak. Afişe zekice yerleştirilen üstü kapalı detaylar bununla da sınırlı değil. Yapay zeka desteği, 4000 mAh pil ve Snapdragon 625 işlemci, futbolcuların formalarına yazılmış.

Daha önce sızdırılan fotoğraflarıyla gün yüzüne çıkan Redmi 6 Pro’nun, resmileşmeyen özellikleri ise şunlar: 5.8 inç HD+ ekran, 12+5 MP çift arka; 8 MP ön kamera, 4 GB RAM, 64 GB depolama, Android 8.1 Oreo işletim sistemi.

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