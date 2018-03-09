Rekorların oyunu PUBG'ye yeni harita!

İnternetin en popüler oyunu olan CS: GO zor günler geçiriyor artık, PUBG bu gücüne güç katmak için tam sürüme geçtikten sonra 2. Harita çöl haritasını aktif etmişti.

Bu hafta yayınlanan habere göre PUBG’ye 3.harita geliyor. Bu harita ilk 2 haritaya göre daha fazla kabiliyetli oyuncular için geliştirilmiş.

Sniper kullan oyuncuların hayatta kalabileceği bir orman haritası. Haritanın genel görüntüsü aşağıdaki gibi.

İlk 2 haritaya göre 3.harita daha büyük bir alana sahip. Tamamı ada ve 3 parça şeklinde. 3 farklı kara parçasını içerisinden geçen nehirler ayırıyor. 2 yüksek dağdan oluşan haritanın büyüklüğünü tam net olarak söylemiyorlar.

Fakat çok büyük olacağını ve 100 kişiden fazla kişinin aynı alanda oynayacağını söylüyorlar. Yeni silahlar ve yeni araçlarda olacağı söyleniyor.