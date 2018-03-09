HABER

Rekorların oyunu PUBG'ye yeni harita!

Enes Usta Enes Usta
TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2018 13:51 | Son Güncelleme

2017 yılında kırdığı rekorlara 2018 yılında devam eden PUBG’ye yeni harita müjdesi geldi. 2017 yılında ön sürüm olarak çıkan oyun hızlı bir büyüme kaydederek Steam üzerinde en fazla oynanan oyun olmayı başardı. Tam sürüm çıktıktan sonra dünya rekorları bir bir gelmeye başladı. Günlük 3 milyon online oyuncuya çıkarak en yakın rakibine büyük bir fark atmıştı.

Rekorların oyunu PUBG'ye yeni harita!

İnternetin en popüler oyunu olan CS: GO zor günler geçiriyor artık, PUBG bu gücüne güç katmak için tam sürüme geçtikten sonra 2. Harita çöl haritasını aktif etmişti.

Picture3

Bu hafta yayınlanan habere göre PUBG’ye 3.harita geliyor. Bu harita ilk 2 haritaya göre daha fazla kabiliyetli oyuncular için geliştirilmiş.

Sniper kullan oyuncuların hayatta kalabileceği bir orman haritası. Haritanın genel görüntüsü aşağıdaki gibi.

Picture2

İlk 2 haritaya göre 3.harita daha büyük bir alana sahip. Tamamı ada ve 3 parça şeklinde. 3 farklı kara parçasını içerisinden geçen nehirler ayırıyor. 2 yüksek dağdan oluşan haritanın büyüklüğünü tam net olarak söylemiyorlar.
Fakat çok büyük olacağını ve 100 kişiden fazla kişinin aynı alanda oynayacağını söylüyorlar. Yeni silahlar ve yeni araçlarda olacağı söyleniyor.

Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
Erzurum'da PKK'ya darbe!Erzurum'da PKK'ya darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PUBG Steam

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne olursa olsun bu oyunun optimizasyon sorunu çözülene kadar benim için bu oyun Ç Ö P .
Diğer Haberler
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri

Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri

PlayStation 4 için yeni güncelleme çıktı! Güncelleme ile gelen yenilikler neler?

PlayStation 4 için yeni güncelleme çıktı! Güncelleme ile gelen yenilikler neler?

Apple’dan ucuz yollu Homepod geliyor

Apple’dan ucuz yollu Homepod geliyor

Korkmaya hazır olun! Efsanelerin oyunu artık ücretsiz

Korkmaya hazır olun! Efsanelerin oyunu artık ücretsiz

Azmin zaferi: Android İOS’u solladı!

Azmin zaferi: Android İOS’u solladı!

Honor 7C geliyor

Honor 7C geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.