Renk değiştiren telefon Honor 10 Türkiye’ye geliyor!

Huawei’nin alt markası Honor, geçtiğimiz dönem Türkiye’de resmi bir lansman yapmıştı. Lansman sonrası şirket resmi olarak Türkiye pazarına girdiğini duyurmuştu. Hemen akabinde birçok Honor markalı akıllı telefonunu çeşitli mağazalarda satışa sunan Honor Türkiye, şimdi ise firmanın üst seviye teknik özellikler ile donattığı akıllı telefonunu Türk hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

HONOR 10 ÖZELLİKLERİ

Kirin 970 işlemcisini kullanan Honor 10’un ekranı 5.84 inç büyüklüğünde ve 19:9 ekran formatına sahip. Gorilla Glass ile korunan bu ekran, 1080x2280 piksel değerinde bir çözünürlük sunuyor. Rakiplerine nazaran ekrana gömülü bir parmak okuyucusuna ev sahipliği yapan Honor 10’un en çok öne çıkan tarafı ise kameraları. Arka tarafında 16 Megapiksel+24 Megapiksel değerinde çift kamera kurulumu bulunan Honor 10’un ön kısmında ise 24 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Honor 10’da tıpkı Huawei P20 Pro’da olduğu gibi yapay zeka destekli bir kamera yazılımı bulunuyor.

HONOR 10 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Honor Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Honor 10’un satışları içinde bulunduğumuz Temmuz ayında başlayacak. Telefonun fiyatı hakkında ise herhangi bir resmi bilgi yok ancak tahminler var. Tahminlere göre Honor 10 Türkiye fiyatı 3500-4000 TL arasında olacak. Görünüşe göre Honor 10 ülkemizde Apple ve Samsung gibi rakiplerinden fiyat avantajıyla ayrılacak. Çünkü günümüzde 4000 TL’nin altında bir fiyata amiral gemisi akıllı telefon bulabilmek ne yazık ki çok zor.

