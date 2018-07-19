Gürcistan Adalet Bakanlığının sponsorluğunda düzenlenen 5. Açık Yönetim Ortaklık Zirvesi için başkent Tiflis'e giden robot Sophia, Gürcistan'da çeşitli programlara katılarak bazı açıklamalarda bulundu.

Robot Sophia'nın artık gezici robot olduğu bir gerçek. Her katıldığı oturumda insanlıktan bahseden Sophia, bu sözlerini yineleyerek ortama şenlik kattı. Hala sırrı çözülemeyen robotun dünya genelinde bir ikon haline gelmiş olduğu da bilinenler arasında.

İlk önce basın mensuplarını selamlayan Sophia, gazetecilere Gürcü dilinde seslendi. Sophia, Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür ocağında 2 gün önce meydana gelen metan gazı patlamasında 4 madencinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Gürcü halkına üzüntülerini belirtti.

Bu taziye mesajı tasarlayanlardan mı yoksa gerçekten Sophia'dan mı işte orası tartışmaya açık bir konu.

Daha sonra 5. Açık Yönetim Ortaklık Zirvesi'nin açılış törenine katılan Sophia, burada da bir konuşma yaptı. Sophia, son olarak Gürcistan Adalet Bakanlığına bağlı ve günde 11 bin kişiye hizmet veren Kamu Hizmet Binası'nı ziyaret etti.

Binlerce kişiye hizmet verdiği için halkla burada görüşmeyi tercih ettiğini belirten Sophia, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: Teknolojioku

