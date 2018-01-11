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Rulo şeklinde katlanabilen TV

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 11.01.2018 09:26 | Son Güncelleme 6 saat önce

LG bir süredir katlanabilir OLED ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz sene CES fuarında 18 inçlik katlanabilir bir OLED TV’yi görücüye çıkarmıştı. Bir gazete gibi rulo haline getirilebilen bu prototip ürünü daha da geliştiren LG, 65 inçlik katlanabilen OLED TV’sini duyurdu.

Rulo şeklinde katlanabilen TV

Bulunduğu stant içinden yukarı çıkarak izlenmeye hazır hale gelen televizyon istendiğinde altında bulunan standın içine katlanıyor. Katlanabilir özelliğiyle kolaylıkla taşınabilecek olan televizyon, katlandığı haliyle müzik çalar olarak kullanılabiliyor.

Televizyon henüz erken aşamada olduğu için özellikleri tam olarak açıklanmadı. Televizyonun 4k çözünürlükte olması ve 21:9 sinematik ekran oranı seçeneği bulundurması bekleniyor. Tanıtım için üretilen ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji OLED TV OLED

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