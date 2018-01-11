Rulo şeklinde katlanabilen TV

Bulunduğu stant içinden yukarı çıkarak izlenmeye hazır hale gelen televizyon istendiğinde altında bulunan standın içine katlanıyor. Katlanabilir özelliğiyle kolaylıkla taşınabilecek olan televizyon, katlandığı haliyle müzik çalar olarak kullanılabiliyor.
Televizyon henüz erken aşamada olduğu için özellikleri tam olarak açıklanmadı. Televizyonun 4k çözünürlükte olması ve 21:9 sinematik ekran oranı seçeneği bulundurması bekleniyor. Tanıtım için üretilen ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.
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