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RX100 V artık daha güçlü bir işlemciye sahip

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2018 08:17 | Son Güncelleme

Sony’nin geçtiğimiz yıl duyurduğu sabit Zeiss lensli RX100 V isimli fotoğraf makinesinde sessiz sedasız donanım değişikliği gerçekleşti. Peki sunulan yeni özellikler ne?

RX100 V artık daha güçlü bir işlemciye sahip

Sony, 1000 dolarlık sabit lensli fotoğraf makinesini güncelledi. Geçen yıl tanıtılan modelin aldığı iyileştirme, web sitesi üzerinde ortaya çıktı. Aynı isimle satılmaya devam eden RX100 V‘nin model numarası ise, DSC-RX100M5A olarak değişti.

RX100 VI’nın BIONZ X işlemcisini bünyesine katan fotoğraf makinesi artık daha hızlı seri çekim yapabiliyor ve daha güçlü. Ana cihazın aksine 150 yerine 233 fotoğrafı arka arkaya çekebilen güncellenmiş cihaz, gelişmiş odaklama seçeneklerini de elde etmiş durumda. Elbette yenilenen işlemcinin arayüz ve kullanım hızına da etkisi büyük olacaktır.

Yaklaşık 1000 dolarlık fiyatında bir değişim olmayan fotoğraf makinesinin aldığı güncelleme şu anda yalnızca ABD’de geçerli gibi gözüküyor. Sony değişikliği sessiz sedasız yaptığı için diğer pazarlara yenilenen sürümün ne zaman geleceği hakkında bilgi bulunmuyor. Ürünün ülkemizde 5000 lira civarında satıldığını da hatırlatalım.

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Sony Sony zeiss

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