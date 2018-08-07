S-Pen ile fotoğraf çekmek artık mümkün

Bilindiği üzere Samsung 9 Ağustos’ta düzenleyeceği özel bir etkinlikle yeni amiral gemisi modeli Note 9’u tanıtacak. Dolayısıyla Artık Galaxy Note 9’un tanıtımına sayılı günler ve hatta sayılı saatler kaldığını bile söyleyebiliriz.

Peki Samsung, Note 9’da bizlere ne gibi sürprizle sunacak? Malum Note 9 uzun bir süredir teknoloji gündeminin en önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Dolayısıyla telefon hakkında pek çok rapor ve sızıntı ile karşılaştık. Yani kısacası, Samsung için boş bir şapkadan tavşan çıkartsa bile teknoloji severleri çok da şaşırtmayacaktır. Çünkü Note 9 hakkındaki tüm detayları biliyoruz. Bilmediğimiz bir iki ufak detaya da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bu detaylardan birisi de Galaxy Note 9 ile gelecek olan yeni nesil S-Pen ile ilgili.

Bilindiği üzere Galaxy Note 9 ile gelecek olan en büyük özellik yeni nesi S-Pen olacak. Bluetooth modülü sayesinde telefon ile uzaktan bağlantı sağlayan yeni S-Pen, 30 saniyelik şarj ile 2 saatlik kullanım ömrü sunacak.