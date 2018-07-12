S10 Plus’a çift ön kamera

Normalde yılın 3. çeyreğinde Note’u, ilk yarısında ise iki S modeli tanıtan Samsung, Apple’ın farklı stratejisine karşılık vermek için yıllık planını değiştiriyor. Note 9, alışageldiğimiz şekilde önümüzdeki ay tanıtılacak; gelecek yıl ise iki yerine üç tane S10 modeli göreceğiz. Bu üçlünün nasıl sınıflandırılacağına dair bilgiler yavaş yavaş basında yer alıyor.

İlk model, Beyond 0 kod adına sahip standart S10 modeli olacak. 5.8 inç Super AMOLED panele sahip olacak cihazda yana yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu yer alacak. Arka kısma ise 12 + 12 MP‘lik çift arka kamera yerleştirilecek.

Beyond 1 isimli ikinci cihaza ise 6.2 inçlik Super AMOLED layık görülmüş. Bu telefonda uzun süredir beklenen, ekran üzerinde parmak izi okuyucu yer alacak. Standart modele kıyasla göreceğimiz diğer bir değişiklik de iki yerine üç kamera bulunması olacak. Bu sensörlerin çözünürlüğü 12 + 12 + 16 MP olacak.

Beyond 2 kod adlı son model serinin amiral gemisi olacak. 6.44 inçlik ekran ve çift ön kamera, Beyond 2’yi diğerlerin üstün tutan özelliklerden.

İlk beklentilere göre 2019 Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulması beklenen amiral gemisini üçlünün, donanımsal olarak birbirine çok yakın özellikleri bulunacağı düşünülüyor.

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