Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor

Sosyal medya kullanıcıları yeni bir matematik testini cevaplamak için birbiriyleriyle yarışıyor. İnternet kullanıcısı Cody Cross tarafından hazırlanan denkelemler ve basit eşitsizliklerden oluşan matematik testi paylaşım rekorları kırıyor. Cody Cross, bu testteki 10 sorunun hepsine doğru cevap veren kişilerin parlak bir zekaya sahip olduğunu ve IQ’larının 146 ya da daha üzerinde olduğunu iddia ederek, nüfusün sadece yüzde ikisinin ise 6 soruya doğru cevap verebildiğini söyledi.
İşte o sorular...
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