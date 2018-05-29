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Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2018 22:39 | Son Güncelleme

İnternet kullanıcısı Cody Cross tarafından hazırlanan matematik testi sosyal medya kullanıcılarının bir anda gündemine oturdu. Cody Cross, bu testteki 10 sorunun hepsine doğru cevap veren kişilerin parlak bir zekaya sahip olduğunu ve IQ’larının 146 ya da daha üzerinde olduğunu iddia ederek, nüfusun sadece yüzde ikisinin ise 6 soruya doğru cevap verebildiğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları yeni bir matematik testini cevaplamak için birbiriyleriyle yarışıyor. İnternet kullanıcısı Cody Cross tarafından hazırlanan denkelemler ve basit eşitsizliklerden oluşan matematik testi paylaşım rekorları kırıyor. Cody Cross, bu testteki 10 sorunun hepsine doğru cevap veren kişilerin parlak bir zekaya sahip olduğunu ve IQ’larının 146 ya da daha üzerinde olduğunu iddia ederek, nüfusün sadece yüzde ikisinin ise 6 soruya doğru cevap verebildiğini söyledi.

İşte o sorular...

IQ'su 146 ve üzeri olmayan bu soruları çözemiyor

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IQ Matematik Testi Cody Cross

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
saçmalık ortaokul matematiği
bunlar mı zor soru dediğiniz,45 yaşında meslek lisesi çıkışlı biri olarak ben bile çözdüm hepsini...
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