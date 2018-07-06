Şaka değil: Dünya bugün daha yavaş dönüyor!

Bildiğiniz üzere Dünya, Güneş etrafında dönüyor. Dünya Güneş etrafındaki bu turunu elips şeklinde bir yörünge çizerek tamamlıyor. Bu yüzden Dünya bazı zamanlar yaklaşırken bazı zaman da uzaklaşıyor. Günöte’de tam da bu uzaklaşma noktasında ortaya çıkıyor.

DÜNYA GÜNEŞ’E YAKLAŞTIKÇA FRENLİYOR



Günöte zamanında Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı 152 milyon kilometreye çıkıyor. Günberi denilen ve Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu anda ise Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı 147 milyon kilometreye iniyor. Bu artış ve iniş durumlarında Dünya’nın hızı bir miktar yavaşlıyor. Ancak korkmayın, bu kötü bir durum değil.

GÜNEŞ’İ YAKINDAN GÖREN DÜNYA 3600 KM YAVAŞLADI



Johannes Kepler’in gezegenlerin hareketini açıklamak için kullandığı Kepler Kanunu’na göre Dünya Güneş etrafındaki dönüşünde ne kadar Güneş’e yakın olursa o kadar hızlı dönüyor. Yani Güneş’e olan yakınlık Dünya’nın dönüş hızını da belirliyor. Dünya Günöte noktasına gelince de saatte 105 bin 444 kilometre hızla hareket ediyor. Biliyoruz, bu değer bizim için hiç de yavaş sayılmaz. Ancak Dünya’nın dönüş hızına kıyasla bu, 3600 kilometre kadar bir yavaşlama demek.