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Şaka değil! Huawei'nin duygusal yapay zekası yeni arkadaşınız olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Çinli üretici Huawei akıllı telefon modellerinde kullandığı yapay zeka asistanını daha da geliştirecek. Huawei, yapay zeka asistanına insan duygularını entegre edecek.

Şaka değil! Huawei'nin duygusal yapay zekası yeni arkadaşınız olacak

Yapay zeka teknolojisi gün geçtikçe daha da gelişmeye devam ediyor. Yapay zekaya dayalı dijital asistanlar artık her akıllı telefon üreticisi için vazgeçilmez durumda. Bu üreticilerden biri de Huawei. Huawei Mate 10 Pro modeliyle yapay zeka konusunda iyi bir yol kateden şirketin sıradaki hedefi ise duygular. Huawei'nin Tüketici Grubu Başkan Yardımcısı Felix Zhang, isteklerinin kullanıcı ile sistem arasında duygusal bir bağ kurmaları olduğunu söyledi.

HUAWEİ’NİN YAPAY ZEKASI DUYGUSAL OLACAK

Zhang'e göre geliştirilen yapay zeka teknolojisinin temelini kullanıcılar oluşturacak. Yapılan sohbetler ve paylaşılan bilgiler ışığında (Hava durumu, ülke gündemi gibi) dijital asistan kullanıcının duygu durumunu anlayacak. Eğer Zhang'in istekleri gerçekleşirse dijital asistanın derdinizi anlaması, öğüt vermesi ve sizin duygunuza göre hareket etmesi mümkün olacak. Kısaca Huawei size sanal bir dertdaş kazandıracak.

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HUAWEİ: BU BİR MÜHENDİSLİK RÜYASI

2013 yapımı Her filminden büyük ilham aldıklarını belirten Zhang, duyguları olan bir dijital asistanın tüm mühendislerin rüyası olduğunun altını çiziyor. Yani Huawei bir rüyayı gerçekleştirmek için bu yola girmiş durumda. Felix Zhang duygusal yapay zeka teknolojisinin tarihini ise vermedi. Ama bu anlamda çalışmaların olduğunu bilmek bile sevindirici.

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Huawei yapay zeka dijital asistan Felix Zhang akıllı telefon

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