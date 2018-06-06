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Şaka gibi: Lenovo Z5’in çerçeveleri göründüğü gibi değilmiş!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Gerçek çerçevesiz ekranlı akıllı telefon olarak lanse edilen Lenovo Z5, dün çentikli bir ekran tasarımıyla birlikte tanıtıldı. Bu yönüyle büyük hayal kırıklığı yaratan Lenovo Z5’in şimdi de çerçevelerinin gün geçtikçe büyüdüğü ortaya çıktı.

Şaka gibi: Lenovo Z5’in çerçeveleri göründüğü gibi değilmiş!

Lenovo Z5 ilk olarak Lenovo CEO’su tarafından aşağıdaki görselle birlikte teknoloji gündemine düşmüştü. Tamamen çerçevesiz ekran tasarımıyla piyasayı alt üst etmesi beklenen Lenovo Z5, ne yazık ki beklenileni veremedi. Dünkü Lenovo etkinliğinde tanıtılan Lenovo Z5 beklentilerin aksine çentikli bir ekran tasarımıyla geldi. Sıfır çerçeveyle gelmesi beklenen telefon, haliyle çerçeveli bir tasarım ile gelince yerden yere vuruldu. Bugün ortaya çıkan yeni bir Lenovo Z5 görseli ise olayı başka bir boyuta taşıdı.

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LENOVO Z5’İN ÇERÇEVESİ GÜN GEÇTİKÇE GENİŞLİYOR

Android’li akıllı telefon Lenovo Z5’in yeni görselinde, Lenovo’nun resmi Lenovo Z5 görsellerine nazaran daha kalın çerçeveli bir Lenovo Z5 yer alıyor. Ancak göze çarpanlar bu kadarıyla da sınırlı değil. Telefonun çentiği ise resmi görseldekine göre daha büyük ve daha geniş. Yeni görsel ile ortaya çıkartılan bu bilgiler, şirkete karşı yapılan eleştirilerin daha da artmasına sebep oldu.

KULLANICILAR LENOVO’YU YALANCILIKLA SUÇLADI

Android kullanıcıları Lenovo’yu ‘’yalancılıkla’’ suçlarken, Lenovo tarafından ise herhangi bir açıklama gelmiyor. Kötü bir pazarlama stratejisi izleyip insanlarda gereksiz beklenti yaratan Lenovo, kendisine yöneltilen eleştirilere nasıl cevap verecek merak konusu. Ancak üreticisi ister X firması olsun ister Y firması, tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip akıllı telefon hiçbir zaman hayal değil, gerçek olmaya oldukça yakın.


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Anahtar Kelimeler:
Lenovo Lenovo Z5

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