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Samsung 320 milyon telefon satmayı planlıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 03.01.2018 17:30 | Son Güncelleme 9 saat önce

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önceki yıl satış rakamları noktasında yakaladığı başarının ardından, bu yıl da çok satmak istiyor. Şirketin satış hedefi 320 milyon!

Samsung 320 milyon telefon satmayı planlıyor!

Teknoloji devi Samsung, 2017 yılında çıkardığı Galaxy S8 ailesi ve Galaxy Note 8 cihazlarıyla büyük satış elde etmişti. Şirket, 2017 yılının başarısını bırakmak istemiyor. Teknoloji devinin 2018 yılı için koyduğu satış hedefi ise 320 milyon akıllı telefon satmak. Şirket, eğer hedefini gerçekleştirirse bu yılı normal bir şekilde bitirecek.

Samsung, 320 milyon akıllı telefonun yanında, 40 milyon cep telefonu, 20 milyon tablet ve 5 milyon da giyilebilir cihaz satmayı düşünüyor. 2018 yılında üst segment akıllı telefonlara odaklanacağı belirtilen Samsung'un, yandan katlanabilir telefon gibi ilginç fikirlere de önem vereceği biliniyor. Bahsi geçen yandan katlanabilir telefonun çıkış tarihin 2019 olacağı söyleniyor ancak şirketin bu yıl içerisinde bir sürpriz yaparak yandan katlanabilir cihazı çıkartması da bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Samsung

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kesinlikle almayın Samsung telefonlar kadar kötü bir telefon yok. herşeyi donar, kapanır, sarj %55 gösterirken bir anda %0 a iner. aman aman uzak durun Nokia alın daha iyi
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