HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Samsung alt seviyeye göz kırptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

Samsung’un giriş seviyesi iki yeni üyesi ABD’de tanıtıldı. J3 ve J7’nin 2018 versiyonu olan modeller, mütevazı özelliklere sahip.

Samsung alt seviyeye göz kırptı

Güney Koreli şirketin alışageldiğimiz giriş seviyesi ürünleri bir kez daha kullanıcı karşısında. ABD’de tanıtımı yapılan iki yeni ürün; tipik tasarımları ve mütevazı özellikleriyle iddialı olmaktan uzaklar.

Galaxy J3 2018, 5 inç HD ekran, 8 MP arka; 5 MP ön kameraya sahipken; J7 2018, 5.5 inç HD ekran ve 13’er MP’lik arka ve ön kameraya sahip olarak geliyor.

Haziran ayı içerisinde ABD’de satışa sunulacağı bilinen telefonların fiyatı hakkında henüz resmileşmiş bilgi yok. Ürün tasarımları ve özelliklerine bakıldığında uygun fiyata rağmen başarı elde etmesi zor cihazlar olarak görülüyor. Zira artık giriş seviyesinin fiyat aralığında Çinli üreticilerin çok iddialı telefonları bulunuyor. Hem tasarımsal, hem donanımsal anlamda çok daha ön plana çıkan bu telefonlar yaygınlaşmaya başladıkça büyük üreticilerin bu seviyedeki şansları da azalıyor.

Snapdragon 1000 bomba gibi geliyor!

PARTNERO filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?O filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?
vivo NEX S, Geekbench performans testinde görüldüvivo NEX S, Geekbench performans testinde görüldü
İlk elektrikli Porsche: Taycanİlk elektrikli Porsche: Taycan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galaxy A9 Star’la Çin’de yeni başlangıç

Galaxy A9 Star’la Çin’de yeni başlangıç

vivo NEX S, Geekbench performans testinde görüldü

vivo NEX S, Geekbench performans testinde görüldü

İlk elektrikli Porsche: Taycan

İlk elektrikli Porsche: Taycan

CyberPunk 2077 ile geleceğe gitmek ister misiniz?

CyberPunk 2077 ile geleceğe gitmek ister misiniz?

Forza macerası devam ediyor

Forza macerası devam ediyor

İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz

İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.