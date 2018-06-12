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Samsung alt seviyeye göz kırptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2018 09:30 | Son Güncelleme

Samsung’un giriş seviyesi iki yeni üyesi ABD’de tanıtıldı. J3 ve J7’nin 2018 versiyonu olan modeller, mütevazı özelliklere sahip.

Samsung alt seviyeye göz kırptı

Güney Koreli şirketin alışageldiğimiz giriş seviyesi ürünleri bir kez daha kullanıcı karşısında. ABD’de tanıtımı yapılan iki yeni ürün; tipik tasarımları ve mütevazı özellikleriyle iddialı olmaktan uzaklar.

Galaxy J3 2018, 5 inç HD ekran, 8 MP arka; 5 MP ön kameraya sahipken; J7 2018, 5.5 inç HD ekran ve 13’er MP’lik arka ve ön kameraya sahip olarak geliyor.

Haziran ayı içerisinde ABD’de satışa sunulacağı bilinen telefonların fiyatı hakkında henüz resmileşmiş bilgi yok. Ürün tasarımları ve özelliklerine bakıldığında uygun fiyata rağmen başarı elde etmesi zor cihazlar olarak görülüyor. Zira artık giriş seviyesinin fiyat aralığında Çinli üreticilerin çok iddialı telefonları bulunuyor. Hem tasarımsal, hem donanımsal anlamda çok daha ön plana çıkan bu telefonlar yaygınlaşmaya başladıkça büyük üreticilerin bu seviyedeki şansları da azalıyor.

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Samsung samsung j3 samsung j7

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