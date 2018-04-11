HABER

Samsung çift kameralı Galaxy J7 Duo’yu tanıttı! Galaxy J7 Duo’nun özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.04.2018 20:29 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un çift kameraya sahip giriş seviye akıllı telefonu Samsung Galaxy J7 Duo tanıtıldı. İşte Samsung Galaxy J7 Duo’nun özellikleri ve fiyatı...

Samsung çift kameralı Galaxy J7 Duo’yu tanıttı! Galaxy J7 Duo’nun özellikleri ve fiyatı

Samsung çift kamera özelliğini önce üst seviye modellerine getirdi. Daha sonra orta seviye cihazlarına da yavaş yavaş çift kamerayı entegre eden Samsung, artık giriş seviyesine de bu özelliğini taşıdı. Çift kameraya sahip olan, Samsung üretimi ilk giriş seviye akıllı telefonu Samsung’un Hindistan’daki etkinliğinde tanıtılan Galaxy J7 Duo oldu.

SAMSUNG GALAX J7 DUO ÖZELLİKLERİ

Galaxy J7 Duo, söylediğimiz gibi giriş seviye bir akıllı telefon. Buna bağlı olarak özellikleri de segmentine göre ayarlanmış. Telefonun işlemci kısmında modeli henüz bilinmeyen Exynos 7 serisi bir işlemci var. Bu işlemciye 4GB RAM ve 32GB dahili depolama eşlik ediyor. Depolama Micro SD kart ile arttırılabiliyor. Galaxy J7 Duo’nun ekranı bir Samsung klasiği olarak Süper AMOLED. Bu ekran ayrıca 5.5 inç büyüklüğünde ve HD bir çözünürlüğe sahip. Ekranın hemen altında Samsung’un üst seviye modellerinde arka tarafa taşıdığı parmak izi okuyucu yer alıyor. Galaxy J7 Duo’da dokunmatik tuşlar da unutulmamış ve hemen parmak izi okuyucunun iki yanına entegre edilmiş.

samsung

SAMSUNG GALAXY J7 DUO KAMERA ÖZELLİKLERİ

Galaxy J7 Duo’nun öne çıkan tarafı kamerası. Zira dediğimiz gibi cihazda giriş seviyesi akıllı telefonlarda pek rastlamadığımız şekilde çift kamera yer alıyor. Bu kameralardan birisi 13 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Arka taraftaki ikinci kamera ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde. Telefonun ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera var. Galaxy J7 Duo, konumlandırıldığı segment düşünülünce kamera özellikleriyle takdiri hakkediyor.

SAMSUNG GALAXY J7 DUO FİYATI

Siyah ve altın olarak iki renk seçeneği bulunan Galaxy J7 Duo, kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkacak. Telefon, yurtdışında yaklaşık olarak 1100 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Galaxy J7 Duo’nun Türkiye fiyatına dair herhangi bir bilgi paylaşılmış değil.

Bursa'daki okulda dehşet anları.Bursa'daki okulda dehşet anları.
Dolar ve euro rekor tazelediDolar ve euro rekor tazeledi
Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy J7 Duo android Android Oreo akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

İlginizi Çekebilir

Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı

Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!

WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!

Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!

Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor

Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor

Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!

Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!

ZTE, çift çentiğe sahip akıllı telefonu ZTE Iceberg’i duyurdu

ZTE, çift çentiğe sahip akıllı telefonu ZTE Iceberg’i duyurdu

Fotoğraflar asıl şimdi coşacak: Odak modu Instagram’a geldi!

Fotoğraflar asıl şimdi coşacak: Odak modu Instagram’a geldi!

Twitter'da 'dolar' yazmayın çöküyor!

Twitter'da 'dolar' yazmayın çöküyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.