Samsung çift kameralı Galaxy J7 Duo’yu tanıttı! Galaxy J7 Duo’nun özellikleri ve fiyatı

Samsung çift kamera özelliğini önce üst seviye modellerine getirdi. Daha sonra orta seviye cihazlarına da yavaş yavaş çift kamerayı entegre eden Samsung, artık giriş seviyesine de bu özelliğini taşıdı. Çift kameraya sahip olan, Samsung üretimi ilk giriş seviye akıllı telefonu Samsung’un Hindistan’daki etkinliğinde tanıtılan Galaxy J7 Duo oldu.

SAMSUNG GALAX J7 DUO ÖZELLİKLERİ

Galaxy J7 Duo, söylediğimiz gibi giriş seviye bir akıllı telefon. Buna bağlı olarak özellikleri de segmentine göre ayarlanmış. Telefonun işlemci kısmında modeli henüz bilinmeyen Exynos 7 serisi bir işlemci var. Bu işlemciye 4GB RAM ve 32GB dahili depolama eşlik ediyor. Depolama Micro SD kart ile arttırılabiliyor. Galaxy J7 Duo’nun ekranı bir Samsung klasiği olarak Süper AMOLED. Bu ekran ayrıca 5.5 inç büyüklüğünde ve HD bir çözünürlüğe sahip. Ekranın hemen altında Samsung’un üst seviye modellerinde arka tarafa taşıdığı parmak izi okuyucu yer alıyor. Galaxy J7 Duo’da dokunmatik tuşlar da unutulmamış ve hemen parmak izi okuyucunun iki yanına entegre edilmiş.