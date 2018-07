Samsung da zam yaptı

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün Apple ürünlerine oldukça büyük bir zam gelmiş ve insanlar bu konuda isyan etmişti. Getirilen bu zammın ardından Samsung'da ürünlerine zam getirme kararı aldı.

Samsung Türkiye, Türkiye’de 4.999 TL’ye sattığı Galaxy Note 8’in fiyatını 5.499 TL’ye çıkardı. Galaxy S9’un 64 GB’lık versiyonunun fiyatı ise 4.599 TL’den 4.899 TL’ye çıktı. Galaxy S9+’ın fiyatının ise 5.199 TL’den 5.499 TL’ye çıkmış durumda. Fiyatlara öyle aman aman bir düzenleme getirilmiş değil. En azından Samsung'un Apple kadar kafasını buyruk hareket etmediğini belirtmekte yarar var.

Getirilen bu düzenlemenin ne kadar süreliğine geçerli olacağı ve ya düşüp düşmeyeceği henüz belli değil.

Malum dolar kurunun artışı bizlere oldukça olumsuz bir şekilde yansımakta. Otomobillerden tutun oyun konsollarına kadar birçok üründe kur kendisini hissettiriyor.

Peki yapılan bu dengesiz düzenlemeler neye göre belirleniyor? Her firmanın kendisine ait bir mali yıl düzenlemesi mevcuttur. Kimileri için bu yıl içerisinde üçe bölünmüş, kimilerine göre ise her yılın başlangıcı şeklinde bir planlama yapılmıştır. Bu dönemlerin gelmesi ile birlikte o an kur ne düzeydeyse firmalar da o dengeye göre bir fiyat düzenlemesi çekerler. Bakalım bu fiyat değişiklikleri ilerleyen dönemler bizlere nasıl yansıyacak göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku