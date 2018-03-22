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Samsung'dan ağır çekim video konusunda iddialı işlemci: Exynos 9610

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.03.2018 23:11 | Son Güncelleme

Samsung, orta seviye telefonlar için geliştirdiği 7. nesil işlemcisi Exynos 9610'un tanıtımını yaptı. Yeni Exynos 9610, özellikle kamera yetenekleri ile bir hayli iddialı.

Samsung'dan ağır çekim video konusunda iddialı işlemci: Exynos 9610

Samsung Exynos işlemciler konusunda kendini her geçen gün geliştiriyor. Güney Koreli şirket, son yıllarda öyle bir rüzgâr yakaladı ki Dünya'nın bir numaralı işlemci üreticisi İntel'i tahtından ederek bir numaraya yerleşti. Şirkete en büyük başarılarından birini kazandıran Exynos işlemcilerin yeni nesli Exynos 9610, bugün yapılan duyuruyla tanıtıldı.

İŞTE EXYNOS 9610'UN ÖZELLİKLERİ 

Toplamda sekiz çekirdeğe sahip olan Exynos 9610'da 2.3GHz hızında çalışan dört adet Cortex A73, dört adet de 1.6GHz'de çalışan Cortex A53 çekirdeği yer alıyor. GPU tarafında Galaxy S9 ile aynı donanımı paylaşan Exynos 9610'da Mali-G72 grafik işlemcisi bulunuyor. Galaxy S9 ve Galaxy S9+'da kullanılan Qualcomm Snapdragon 845 ve Exynos 9810 işlemciler gibi 10nm üretim teknolojisine sahip olan yeni Exynos 9610, özellikle ağır çekim video konusundaki yetenekleri ile öne çıkıyor. 

samsung

EXYNOS 9610 KAMERA YETENEKLERİ İLE ŞAŞIRTIYOR

Yeni Exynos 9610, taşıdığı güçle full HD çözünürlükte 480 kare ağır çekim video çekebiliyor. Yeni işlemci, Google'ın kamera uygulaması ile sunduğu tek kamera ile portre modu özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Bu saydığımız özellikler, pek orta seviye bir işlemciye sahip telefonlarda rastlanan kamera özellikleri değil.

SAMSUNG'DAN EXYNOS 9610'A YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Exynos 9610, tıpkı abisi Exynos 9810'da olduğu gibi yapay zeka desteğine sahip. Bu anlamda günceli yakalayan işlemci, yapay zeka desteği sayesinde yüz tanıma konusunda daha da gelişti.

Samsung, Exynos 9610'un seri üretimi için 2018'in ikinci çeyreğini gösterdi. Orta seviye olarak konumlandırılan işlemcinin Samsung Galaxy A8, Galaxy J7 gibi modellerde kullanılması bekleniyor.

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