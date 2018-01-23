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Samsung Exynos 7872’yi tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 23.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 1 saat önce

Samsung 2018 yılında çıkacak orta seviye telefonlarda kullanılacak olan yeni işlemcisi Exynos 7872 tanıttı. işlemci Exynos 5 yonga seti serisinin en yeni üyesi. İlginç bir şekilde işlemciyi kullanan ilk akıllı telefon Meizu M6s oldu.

Samsung Exynos 7872’yi tanıttı

Altı çekirdekli işlemcide iki yüksek performanslı 2 GHz frekans hızına sahip Cortex-A73 çekirdeği ve güç verimliliğine yönelik 1.6 GHz frekans hızına sahip dört Cortex-A53 çekirdeği bulunuyor.

işlemcinin en dikkat çeken tarafı genelde amiral gemisi telefonlarda kullanılan iris tarama özeliğini destekliyor olması. Çift kamerayı desteklemeyen işlemci hem önde hem arkada 21.7 megapiksele kadar kamera desteği sunuyor.

İşlemci, ayrıca Full HD 1080p çözünürlükte 120 fps video oynatma özelliğine sahip. Samsung’un yeni işlemcisi, bu sene Samsung, Meizu ve Lenovo’nun üreteceği orta seviye telefonlarda kullanılacak.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Samsung Exynos 5

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