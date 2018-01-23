Samsung Exynos 7872’yi tanıttı

Altı çekirdekli işlemcide iki yüksek performanslı 2 GHz frekans hızına sahip Cortex-A73 çekirdeği ve güç verimliliğine yönelik 1.6 GHz frekans hızına sahip dört Cortex-A53 çekirdeği bulunuyor.
işlemcinin en dikkat çeken tarafı genelde amiral gemisi telefonlarda kullanılan iris tarama özeliğini destekliyor olması. Çift kamerayı desteklemeyen işlemci hem önde hem arkada 21.7 megapiksele kadar kamera desteği sunuyor.
İşlemci, ayrıca Full HD 1080p çözünürlükte 120 fps video oynatma özelliğine sahip. Samsung’un yeni işlemcisi, bu sene Samsung, Meizu ve Lenovo’nun üreteceği orta seviye telefonlarda kullanılacak.
Apple yeni güncelleme ile eski iPhone modellerini hızlandıracak!
Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı
Terör örgütü yandaşlarından 3 yalan fotoğraf daha!
Şehidin yakını bu acıya dayanamadı
Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun
Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama
Sosyal medyada 'erkek' diye aşık olup paralar verdiği kişi kadın çıktı
Akıl alır gibi değil! Bu fotoğraf mecliste çekildi
Bordo bereliler devrede! Teröristler köşeye sıkıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Okuyucu Yorumları 0 yorum