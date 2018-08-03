Samsung Galaxy A’ya yeni üye yolda

Sevilen “A” serisi yeni modeller kazanmaya devam ediyor. Halihazırda oldukça geniş bir ürün gamına sahip olan aile, bu kez de yeni üyesiyle Geekbench’te gündeme geldi. SM-A750FN model numarasına sahip bu model, muhtemelen A8 çatısı altında olacak.

Testte ortaya çıkan özelliklere göre cihaz; ikisi 2.2 GHz, altısı 1.59 GHz‘de çalışan toplamda 8 çekirdekli yapıya sahip Exynos 7885 ve 4 GB RAM’e sahip. Bu ikiliyle birlikte model tek çekirdek testinden 1526, çok çekirdek testinden 4265 puan alabilmiş. Android 8.0 Oreo’ya sahip olduğu görülen akıllı telefonun final sürümü muhtemelen 8.1 ile gelecektir.

Testte gözükmemesine rağmen modelle ilgili beklenen başka detaylar da var. Bunlar tasarımsal yenilikler ve kamera güncellemeleri.

Güney Koreli şirket bakalım ürününü hangi isimle ne zaman piyasaya sürecek.

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