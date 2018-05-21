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Samsung Galaxy A6 ile orta segmenti canlandıracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

Samsung’un beklenen orta seviye cihazlarının fiyatları bir görselle belli oldu. Galaxy A6+ ve J6’nın yanında J7’nin de detayları ortaya çıkıyor.

Samsung Galaxy A6 ile orta segmenti canlandıracak

Güney Koreli şirketin yaz dönemi için giriş/orta seviye cihaz atağı başlıyor. Dün ortaya çıkan haberlerle birlikte iki telefonun fiyatı, bir diğerininse detayları açığa çıktı. Hindistan’dan gelen bu verilere göre Galaxy A6+’ın fiyatı (güncel kurlarla, yaklaşık) 350 euro, Galaxy J6’nın fiyatı 250 euro olacak. Hindistan pazarı için uygulanan bu fiyatlandırmanın Avrupa ve diğer pazarlarda farklı olabileceğini belirtelim.

Öte yandan daha da uygun fiyatlı J4 2018’in dışında J ailesi bir üye daha bekliyor; J7. Exynos 7870 işlemcisiyle Geekbench testinde ortaya çıkan model, kardeşinden çok farklı donanıma sahip gibiymiş gibi gözükmüyor. Telefonun aldığı puan ise 737-3722 olmuş.

Hem A hem J serisine birden çok üye katarak giriş-orta seviyede hızlı bir çıkış yakalamayı uman Samsung, bu modellerini önümüzdeki haftalarda ve aylarda duyuracak.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy A6 teknoloji

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