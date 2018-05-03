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Samsung Galaxy A6 ve A6+ özellikleri nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Hatırlanacağız gibi geçtiğimiz gün orta segment Samsung Galaxy A6 ve A6+’nın fiyatları sızmıştı. Samsung’un Endonezya web sayfasında ortaya çıkan Galaxy A6 ikilisinin tüm özellikleri netleşmiş oldu.

Samsung Galaxy A6 ve A6+ özellikleri nasıl olacak?

Galaxy A6 ikilisinde “Infinity Display” özelliğine sahip Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Standart A6 modeli 5.6 inç HD+, plus modeli ise 6 inç FHD+ ekrana sahip. İki cihazın ön yüzünde flash yer alırken standart modelde 16 megapiksel, Plus modelinde ise 24 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

İkiliden sadece Galaxy A6+’da Güney Koreli şirketin Galaxy Note8 ve Galaxy S9+ modellerinde kullandığı “Live Focus” özelliği bulunuyor. Plus modeli 16 + 5 megapiksel çift arka kameraya, standart A6 modeli ise 16 megapiksel arka kameraya sahip. Telefonlarda 3000 mAh ve 3500 mAh batarya bulunuyor.

İki modelde microSD hafıza kartı ile artırılabilecek 32 GB dahili depolama alanına sahip. A6’da 3 GB RAM, plus modelinde ise 4 GB RAM bulunuyor. Galaxy A6’da Exynos 7870 yonga seti, A6+’da ise Snapdragon 625 yonga setine yer veriliyor.

İkilinin çok yakında piyasaya çıkması beklenirken herhangi bir tarih belirtilmemiş. Galaxy A6’nın 300 – 340 euro, plus modelinin ise 360 – 400 euro fiyat aralığında olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy A6 A6+

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