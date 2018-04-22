Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ teknik özellikleri belli oldu

Samsung'un daha önceden Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 olarak başlattığı orta segment akıllı telefon furyası, daha sonra aileye katılan Galaxy A9 ve Galaxy A8 modelleriyle genişlemişti. Ancak Samsung aileyi yeteri kadar genişletmediğini düşünmüş olacak ki, şimdi bu seriye 1 sayı ve 2 yeni model daha katıyor. Galaxy A6 modelleri ailenin yeni üyesi olacak.

A6 ve A6+ olarak aileye katılacak olan yeni akıllı telefonlar hakkında birtakım sızıntılar mevcut. Render görselleri ortaya çıkan yeni Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus modelleri, MySmartPrice tasarından sızdırıldı.

Görsellerden göründüğü kadarıyla A6+ çift kameraya sahip bir akıllı telefon oluyor. Buna karşın A6 ise yine tek kamerayla karşımıza çıkacak. Her iki telefonda da kameranın altında bir parmak izi sensörü görülüyor.

Galaxy A6 ve Galayx A6+ kalınlıklarıyla da Galaxy A8 ve Galaxy A8+ modellerine benzeyecek. Zira Galaxy A6 için 7.8 mm kalınlık biçilirken, Galaxy A6+ için 8.3 mm düşünülmüş. En azından sızıntılar şimdilik bunu söylüyor.