Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ teknik özellikleri belli oldu

Samsung'un daha önceden Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 olarak başlattığı orta segment akıllı telefon furyası, daha sonra aileye katılan Galaxy A9 ve Galaxy A8 modelleriyle genişlemişti. Ancak Samsung aileyi yeteri kadar genişletmediğini düşünmüş olacak ki, şimdi bu seriye 1 sayı ve 2 yeni model daha katıyor. Galaxy A6 modelleri ailenin yeni üyesi olacak.
A6 ve A6+ olarak aileye katılacak olan yeni akıllı telefonlar hakkında birtakım sızıntılar mevcut. Render görselleri ortaya çıkan yeni Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus modelleri, MySmartPrice tasarından sızdırıldı.
Görsellerden göründüğü kadarıyla A6+ çift kameraya sahip bir akıllı telefon oluyor. Buna karşın A6 ise yine tek kamerayla karşımıza çıkacak. Her iki telefonda da kameranın altında bir parmak izi sensörü görülüyor.
Galaxy A6 ve Galayx A6+ kalınlıklarıyla da Galaxy A8 ve Galaxy A8+ modellerine benzeyecek. Zira Galaxy A6 için 7.8 mm kalınlık biçilirken, Galaxy A6+ için 8.3 mm düşünülmüş. En azından sızıntılar şimdilik bunu söylüyor.
Yeni telefonların arka yüzleri cam veya metalik malzemeye sahip olacak. Böylece Samsung'un orta segment A serisi akıllı telefonlara uygunluğu sağlanmış olacak olan yeni Galaxy'ler, bağlantı noktasında ise ilginç şekilde geçmişe yönelik olarak USB Type-C yerine microUSB portu taşıyacak.
Her iki telefonun da 18.5:9 Infinity Display ekrana sahip olması beklenirken, telefonların teknik kadrolarına ilişkin bilgiler de bulunuyor. Buna göre A6 ve Galaxy A6 Plus, Exynos 7870 ve Snapdragon 626 işlemcileri ile bölgeye dayalı opsiyonel şekilde gelecekken, ayrıca 4 GB RAM kullanacak. Elbette her iki telefonda da işletim sistemi olarak ise Android 8.0 Oreo göreceğiz.
A6 ve A6+ hakkında gelen bilgiler şimdilik bu kadar. Elbette bunların doğru olup olmadığını resmi açıklamaya kadar göremeyeceğiz. Fakat yine de hemen yukarıdaki videolarda Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus modellerinin render görüntülerini görebilirsiniz.
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