Samsung Galaxy A8 Star ortaya çıktı

Samsung, popüler telefonu Galaxy A8’in yeni bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan telefon, Samsung Galaxy A8 Star adını taşıyor. Çok yakında resmen duyurulması beklenen Galaxy A8 Star, bugün Wi-Fi sertifikası alırken görüldü. Wi-Fi sertifikaları telefonun teknik özellikleri hakkında pek detay barındırmasa da, bu sertifikanın alınması telefonun kısa süre içinde raflardaki yerini alacağını gösteriyor.

Wi-Fi sertifikasında yer alan bilgiler telefonun Android 8.0 işletim sistemiyle satışa çıkacağını gösteriyor. Bu sertifikadan öğrendiğimiz bir diğer detay da telefonun çift SIM-kart özelliğine sahip olacağı.

Sertifikada telefonun diğer teknik özellikleri hakkında herhangi bir detay bulunmuyor. Ancak daha önce çıkan sızıntılardan Galaxy A8 Star’ın 6.28 inç Supler AMOLED ekran, 16 + 24 megapiksel çift arka kamera, 24 megapiksel selfie kamerası, 3700 mAh batarya, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacağı biliniyor. Telefonun Exynos 7885 ya da Snapdragon 660 yonga seti kullanacağı söyleniyor.

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