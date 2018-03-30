Samsung Galaxy J3 2018 gözüktü

Şu sıralar S9 serisi ve üzerinde çalıştığı A serisi ile sükse yapmış olsa da Samsung, alt seviyeyi es geçmiyor. Bir süredir varlığından haberdar olduğumuz J3 2018 için son viraja gelinmiş durumda. Bahar bitiminden önce raflarda yerini alması beklenen ürün, muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde tanıtılacak. Bugün bir sertifika daha alan cihazın resmen açıklanmasına artık bir adım kaldı.

Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanların ihtiyacına cevaben tasarlanan J3 2018’in özellikleri de aşağı yukarı belli. Her şeyden önce, muhtemelen cihazın kullanacağı çerçeveli ve alışageldiğimiz Galaxy tasarımı, eleştiri alabilir. Zira bu alandaki rekabet, bambaşka bir boyuta taşındı ve en düşük seviyedeki telefonlarda dahi çerçevesiz ekranları görür olduk. Şayet Samsung beklendiği gibi çerçeveli panel tasarımı kullanırsa elbette bunun eleştirisini alacaktır. İlk bulgulara göre 200 euro’luk bir fiyat bandından satılacak olan telefonun Exynos işlemci, 5 inç HD ekran ve 16 MP kamera gibi detaylarla sunulacağı biliniyor. Belirtilen fiyat bandında artık çok daha rekabetçi ve hatta orta seviye telefonlar görebildiğimiz için, yeni nesil J3’ün işi zor gözüküyor. Önümüzdeki günlerde resmi duyuruyla beraber bilgilerin gerçekliğini de teyit etmiş olacağız.

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