Samsung Galaxy J6 2018 fiyatıyla büyüleyecek

Samsung Galaxy J6 2018 giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak karşımız çıkıyor. 5,6 inç HD+ AMOLED Infinity Display ekrana sahip olan ürünün üzerinde 1.6 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Exynos 7870 işlemci kullanılacak. 2GB veya 3 GB bellek ile gelecek olan yeni akıllı telefonun arka bölümünde 13 megapiksel ve ön bölümünde 8 megapiksel kamera yer alacağı söyleniyor.

3.000 mAh pile sahip olacağı söylenen Samsung Galaxy J6 2018 ‘in işletim sisteminin Android 8.0 Oreo olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor LTE Cat.4 bağlantı destekli model çift SIM kart yuvasına sahip olacak. Ürünün üst seviye modelinin özellikleri bunlar bir de J serisinin alt seviye modeli olacak.

Samsung’un J serisi için iki yeni model tanıtması bekleniyor. Bunlardan daha düşük performansa sahip olan modelin özelliklerine baktığımızda: J4 2018 adındaki modelin Super AMOLED bir 5,5 inç 720P ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ekran LCD de olabilir bu konuda detaylı bir bilgi yok. İşlemci tarafında 1.4 GHz hızında çalışan Exynos 7570 kullanılacağı biliniyor. 2 GB veya 3 GB bellek ile gelecek bu akıllı telefonun. Arkasında 13 megapiksel, önünde ise 5 megapiksel kamera bulunacak.