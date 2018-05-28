Samsung Galaxy J6 2018 fiyatıyla büyüleyecek

Samsung Galaxy J6 2018 giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak karşımız çıkıyor. 5,6 inç HD+ AMOLED Infinity Display ekrana sahip olan ürünün üzerinde 1.6 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Exynos 7870 işlemci kullanılacak. 2GB veya 3 GB bellek ile gelecek olan yeni akıllı telefonun arka bölümünde 13 megapiksel ve ön bölümünde 8 megapiksel kamera yer alacağı söyleniyor.
3.000 mAh pile sahip olacağı söylenen Samsung Galaxy J6 2018 ‘in işletim sisteminin Android 8.0 Oreo olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor LTE Cat.4 bağlantı destekli model çift SIM kart yuvasına sahip olacak. Ürünün üst seviye modelinin özellikleri bunlar bir de J serisinin alt seviye modeli olacak.
Samsung’un J serisi için iki yeni model tanıtması bekleniyor. Bunlardan daha düşük performansa sahip olan modelin özelliklerine baktığımızda: J4 2018 adındaki modelin Super AMOLED bir 5,5 inç 720P ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ekran LCD de olabilir bu konuda detaylı bir bilgi yok. İşlemci tarafında 1.4 GHz hızında çalışan Exynos 7570 kullanılacağı biliniyor. 2 GB veya 3 GB bellek ile gelecek bu akıllı telefonun. Arkasında 13 megapiksel, önünde ise 5 megapiksel kamera bulunacak.
3.000 mAh bataryaya sahip olacak J4’ün Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle birlikte geleceği söyleniyor. Çift SIM kart yuvası ve LTE desteği sunacak akıllı telefonun. J6 gibi 32 GB ya da 64 GB depolama ile geleceği yine uzak doğudan gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Haziran ayında tanıtılması beklenen bu yeni iki akıllı telefonun ilk olarak Hindistan pazarına sunulacağı biliniyor. Haziran sonu Temmuz gibi Hindistan pazarına sunulacak olan J4 ve J6 model telefonların. En erken Ağustos sonu veya Eylül başında ülkemize gelmesi bekleniyor. Ürünlerin fiyatları ise sırasıyla 205 dolar ve 245 dolar olarak belirtilmiş.
205 dolar yurt dışı satış fiyatı olan Samsung Galaxy J4 2018 ‘in Türkiye’de 1399 TL fiyat etiketiyle sunulması bekleniyor. 245 dolar yurt dışı fiyatı olan. Samsung Galaxy J6 2018 akıllı telefonun ise Türkiye’de 1699 TL‘den satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.
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