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Samsung Galaxy Note 8 Oreo güncellemesinin tarihi belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2018 22:17 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 8 kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği Oreo güncellemesi çok yakında gelebilir. Galaxy Note 8’in alacağı ilk büyük güncellemenin resmi tarihini Samsung Türkiye ofisi paylaştı.

Samsung Galaxy Note 8 Oreo güncellemesinin tarihi belli oldu

Galaxy Note 8 modeline gelecek ilk büyük Android güncellemesini tüm Galaxy Note 8 kullanıcıları merakla bekliyor. Telefona yeni özellikler katacak Android Oreo 8.0 güncellemesi, geçtiğimiz günlerde Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için duyurulmuştu hatırlarsanız. Şimdi sonunda sıra, firmanın üst seviye akıllı telefon modeli Galaxy Note 8’e geldi. Güncellemeye dair ilk resmi bilgi Samsung Türkiye’ye ait bir site tarafından paylaşıldı.

GALAXY NOTE 8 OREO GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

‘guncelmiyiz.com’ adlı sitede paylaşılan cihaz güncelleme listesine göre, Samsung Galaxy Note 8’in Android Oreo 8.0 yazılımı test ediliyor. Test sürecinin başarılı olması durumunda güncellemenin yayınlanması beklenirken, sitede planlanmış güncelleme tarihi yer alıyor. Listeye bakarsak, güncelleme için planlanan tarih 30 Mart. Yani, plana göre Samsung Türkiye’den alınan Galaxy Note 8’ler yaklaşık 18 gün sonra Android Oreo 8.0 güncellemesine kavuşacak.

SAMSUNG’TAN GALAXY S7 VE GALAXY S7 EDGE SÜRPRİZİ

Sitenin listesinde Galaxy Note 8 haricinde diğer cihazların da yazılım güncelleme takvimi bulunuyor. Yüksek satış rakamlarıyla Samsung’un Note 7 talihsizliğini aşmasında büyük yardımı olan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin de Android Oreo için test sürecinde olduğu görülüyor. Galaxy S7 serisi için planlanan güncelleme tarihi ise 13 Nisan.

Diğer Samsung modellerinin planlanan güncelleme tarihi ise şöyle:

Galaxy A3 (2017) 25 Mayıs
Galaxy A5 (2017) 25 Mayıs
Galaxy A7 (2017) 25 Mayıs
Galaxy Tab S3 4 Mayıs

Son olarak, sitenin her ne kadar Samsung Türkiye’ye ait olduğu görülse de güncellemelerde gecikmeler olabilir. Zira yazılım güncellemeleri hala test aşamasında. Bu yüzden, test aşamasında yaşanacak herhangi bir aksaklık güncelleme tarihlerinin ertelenmesine sebep olabilir. Kanaatimce, ne kadar erken ya da geç yayınlanırsa yayınlansın kimse sorunlu bir yazılım kullanmak istemez. Bundan dolayı beklemekte yarar olabilir.

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