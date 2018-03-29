Samsung Galaxy Note 9 bombayı patlatacak

Muhtemelen 5G’ye geçişimiz çok uzun süre almayacak çünkü gelen dedikodulara bakılırsa Samsung yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 9 üzerinde 5G çipi kullanacak. Servis sağlayıcıların çoğu 5G ile ilgili planlarını hazırladı ve gün yüzüne çıkardı. Peki, akıllı telefonlar bu konu da nasıl davranacaklar. Tabii ki servis sağlayıcılar ile birlikte ortak çalışmalar yürüten firmaların akıllı telefonları kısa süre içerisinde 5G bağlantısına sahip olarak gün yüzüne çıkacak.

Hali hazırda kullandığımız 4G LTE yakın zamanda tarih sayfalarındaki yerini alacak ve 5G ile birlikte öngöremediğimiz bir dünyanın kapıları açılacak. Akıllı telefonları üzerinde 5G bağlantısını kullanıma suncak firmalardan biri de Samsung. Kore’de yayınlanan bir rapora göre Samsung Galaxy Note 9 , 5G bağlantı desteğine sahip olacak. Raporda, Samsung’un LDS anten kullanmak yerine HRC antenlerinin kullanımına yöneleceği iddia ediliyor. Bu durum bizlere 5G’yi işaret ediyor.

Note 9 5G Desteği Sunacak mı?

HRC anten kullanımı telefonların 5G‘yi destekleyecek şekilde donatılmış olmaları anlamına geliyor. Ancak bir sonraki soru, telefona dahil edilecek olan modemin bunu destekleyip desteklemeyeceği. Samsung’un 5G’ye olan ilgisi, geçtiğimiz ay şirketin 5G destekli bir prototipini göstermesiyle ortaya çıkmıştı.