Samsung Galaxy Note 9 fiyatı belli oldu

Note ailesinin en yeni üyesi olacak Samsung Galaxy Note 9, Türkiye saati ile bugün 18:00'de başlayacak bir etkinlikle ABD'nin New York şehrinde resmi olarak tanıtılacak. Tanıtım öncesinde Bluetooth özellikle S-Pen kalemi gibi birçok detayı ile ilgili bilgilerin sızdığı telefonun Türkiye fiyatı da belli oldu.

Samsung Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı belli oldu

Bugüne kadar telefonun Türkiye fiyatı ile ilgili birçok iddia ortaya atılmış ancak bunların hiçbiri somut verilere dayandırılamamıştı. Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ise resmi olarak teknoloji marketler zinciri MediaMarkt Türkiye internet sitesinde ortaya çıktı.

Sitede yayınlanan bilgilere göre telefonun Lavanta Moru, Gece Siyahı ve Okyanus Mavisi renk seçenekleri bulunacak. 6 Eylül'den itibaren stoklara girmesi beklenen telefonun fiyatı ise 6.499 TL olarak belirtiliyor. Sitede daha fazla bir açıklama bulunmazken bu fiyatın muhtemelen 64 GB depolama kapasitesine sahip sürümü için geçerli olduğunu tahmin ediyoruz.

Bu fiyatla Galaxy Note 9'un işi zor!