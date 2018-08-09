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Samsung Galaxy Note 9 fiyatı belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.08.2018 13:52 | Son Güncelleme

Bu akşam resmi olarak tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 9 cep telefonunun Türkiye fiyatı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Note 9 fiyatı belli oldu

Note ailesinin en yeni üyesi olacak Samsung Galaxy Note 9, Türkiye saati ile bugün 18:00'de başlayacak bir etkinlikle ABD'nin New York şehrinde resmi olarak tanıtılacak. Tanıtım öncesinde Bluetooth özellikle S-Pen kalemi gibi birçok detayı ile ilgili bilgilerin sızdığı telefonun Türkiye fiyatı da belli oldu.

Samsung Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı belli oldu

Bugüne kadar telefonun Türkiye fiyatı ile ilgili birçok iddia ortaya atılmış ancak bunların hiçbiri somut verilere dayandırılamamıştı. Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ise resmi olarak teknoloji marketler zinciri MediaMarkt Türkiye internet sitesinde ortaya çıktı.

Sitede yayınlanan bilgilere göre telefonun Lavanta Moru, Gece Siyahı ve Okyanus Mavisi renk seçenekleri bulunacak. 6 Eylül'den itibaren stoklara girmesi beklenen telefonun fiyatı ise 6.499 TL olarak belirtiliyor. Sitede daha fazla bir açıklama bulunmazken bu fiyatın muhtemelen 64 GB depolama kapasitesine sahip sürümü için geçerli olduğunu tahmin ediyoruz.

Bu fiyatla Galaxy Note 9'un işi zor!

Dolar kurunun 5.2 TL sınırına, euronun ise 6 TL'yi geçtiği bugünlerde fiyatın her şeye rağmen epey yüksek kaldığını belirtelim. Benzer özelliklere sahip Çinli markaların amiral gemilerinin fiyatı en fazla 5 bin TL civarında iken Samsung Galaxy Note 9'un bu fiyat ile hedeflenen rakamlara ulaşması biraz zor görünüyor. Ancak bu fiyatın başlangıç olduğunu ve ilerleyen dönemde Samsung Türkiye'nin fiyatta indirime gitme olasılığının olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Samsung Galaxy Note 9 olası özellikleri

Note ailesinin yeni modelinin en önemli özelliği Bluetooth özelliğine sahip olacak S-Pen ile gelmesi. Önceki modellerde de bulunan S-Pen artık daha kabiliyetli olacak. 6.4 inçlik Super AMOLED ekran, 1440 x 2960 piksel çözünürlük, 514 ppi piksel yoğunluğu, Corning Gorilla Glass 5, HDR 10 desteği, IP 68 sertifikası telefonun temel özellikleri arasında bulunuyor.

6 GB RAM 64 GB depolama kapasitesine sahip baz modelle satışa sunulacak olan telefonda 8 GB RAM ve 512 GB depolama kapasiteli bir sürüm de olacak. Bir Samsung klasiği olarak hem Snapdragon 845 hem Exynos 9810 işlemcili seçenekle gelecek olan telefon bölgelere göre bu iki işlemci seti ile satılacak.

Dual kamera teknolojisini kullanacak olan telefonda 12 + 12 Megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera yer alacak. OIS (Optik İmay Sabitleme) teknolojisi, 4K video (muhtemelen 60 fps), 2X optik yakınlaştırma ve LED flaş telefonun ana kamerasında olması beklenen özellikler. Ön kamera ise 8 Megapiksel çözünürlük sunacak ve muhtemelen 2K video kayıt desteği ile gelecek.

Elbette bu bilgilerin kesin olmadığını belirtelim. Ancak bugüne kadar ortaya çıkan sızıntıların tamamı bize telefonun özellikleri hakkında bilgiler verdi. Samsung Galaxy Note 9, ABD'nin New York şehrinde bu akşam Türkiye saati ile 18:00'de başlayacak bir etkinlikle tanıtılacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note 9 teknoloji

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