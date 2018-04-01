Samsung Galaxy Note 9 Geekbench sonuçları ortaya çıktı

Samsung'un yaz aylarında tanıtması beklenen Galaxy Note 9 modeli, geekbench'te SM-N960U sürüm numarası ile anılıyor. Geekbench verileri doğrultusunda, 1.77 GHz hızında çalışması beklenen sekiz çekirdekli Snapdragon 845 işlemciden güç alacak olan Galaxy Note 9, geçtiğimiz günlerde yapılan test sonuçlarına göre 6 GB RAM ile gelecek. Samsung Galaxy Note 9'un işletim sistemi ise Android 8.1 Oreo olacak.

Samsung Galaxy Note 9, tek çekirdek testinden 2190 puan alırken, çoklu çekirdek testinden ise 8806 puan aldı. Bu sonuç Samsung Galaxy Note 9'un Samsung'un şimdiki amiral gemi modelleri olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'tan geri kaldığını gösteriyor.

Samsung Galaxy Note 9 ile ilgili diğer gelen haberlere göre, bu telefon ekrana gömülü parmak izi okuyu kullanacak ve batarya kısmında ise Galaxy Note 8'e göre daha gelişmiş olacak. Öte yandan Samsung Galaxy Note 9 dikey olarak çift arka kamera hizmeti de sunacak.