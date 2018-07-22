Samsung Galaxy Note 9 ile şarj sorununa son!

Samsung Galaxy Note 9 durmadan ama durmadan sızıyor. Bu zamana kadar görülen sızıntılardan Galaxy Note 9’un tasarımını ve S-Pen’in yeteneklerini öğrendik. Ancak pil detaylarına hiç ama hiç rastlamadık. Neyse ki bu merakımız bugün giderildi.

GALAXY NOTE 9’UN PİLİ HERKESİ MUTLU EDECEK

Galaxy Note 9 özellikleri ile birlikte bu kez onay kurumu ANTEL’de ortaya çıktı. ANTEL’e Samsung tarafından iletilen bilgiler arasında özellikle cihazın pil değeri dikkat çekti. ANTEL’deki Galaxy Note 9 özellikler listesine göre Galaxy Note 9’un pil değeri tam tamına 4000 mAh.

ANTEL’DEKİ GALAXY NOTE 9 ÖZELLİKLERİ NE KADAR DOĞRU?

ANTEL’deki Galaxy Note 9’un 4000 mAh’lik pil bilgisinin doğru olma ihtimali çok yüksek. Zira ANTEL’de yer alan bilgiler, kurumdan onay alabilmek için bizzat Samsung tarafından kuruma iletilen bilgiler. Bu yüzden bilgilerde bir değişiklik olması hem bizim için hem de tüm teknolojiseverler için büyük bir sürpriz olur.



