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Samsung Galaxy Note 9'un tasarımı değişiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

Samsung, tanıtım öncesi aldığı karar ile Galaxy Note 9 tasarımında değişiklik gerçekleştirecek.

Samsung Galaxy Note 9'un tasarımı değişiyor!

Güney Koreli bazı basın kanalları, Samsung'un bir son dakika kararı ile Galaxy Note 9 tasarımında değişiklik gerçekleştirmeye karar verdiği bilgisini paylaştı. Fakat bu değişiklik, cihazın görünümünü değil elde tutuş hissini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu size biraz olumlu bir kararmış gibi gelebilir. Ancak belirtmek isterizki bu erteleme yüzünden lansman tarihleri de ileri bir tarihe atılmış durumda.

Söz konusu tasarım değişikliğine göre Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong, cihazın ekran camı kalınlığını 0.5mm inceltmek istiyor. Bu sayede cihazın elde tutuş hissiyatı daha da yumuşamış olacak.

Fakat bu değişiklik cihazın planlanan lansman tarihine 2 ay kala gerçekleşti ki bu da gerekli değişikliklerin yapılması için yeterli bir süre değil gibi duruyor. Özellikle bu konuda Samsung zarara bile girebilir diye düşünüyoruz.

Önceki gelen bilgiler, Samsung’un Galaxy Note 9’u Temmuz ayında piyasaya sürmeyi planladığını, Ağustos ayında ise satışlara başlayacağını bildiriyordu.

Samsung, Galaxy S6 ile başlamış olduğu ‘edge’ ekran tasarımını her geçen modelde geliştirmiş, Galaxy S9 modelleriyle de zirveye taşımıştı. Bakalım Galaxy Note 9 bizlerin karşısına nasıl çıkışını gerçekleştirecek hep beraber göreceğiz.

Samsung Galaxy Note 9'da tasarım değişikliğine gidiliyor!

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note 9 Samsung Güney Kore

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