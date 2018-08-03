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Samsung Galaxy Note 9 yanlışlıkla ön siparişe açıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 9 yanlışlıkla ön siparişe açıldı. Üstelik Samsung'un sitesinde.

Samsung Galaxy Note 9 yanlışlıkla ön siparişe açıldı!

Uzun süredir beklenen ve Samsung'un en güçlü telefonlarından biri olacağı iddia edilen Galaxy Note 9 ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sızıntı olarak internete düşen bu bilgilere resmi bir ek daha geldi. Samsung, kendi sitesi üzerinden Galaxy Note 9 ön sipariş sayfasını yayına aldı.
Samsung Galaxy Note 9 yanlışlıkla ön siparişe açıldı!

Samsung'un Yeni Zelanda sitesinde ortaya çıkan ön sipariş sayfasında Galaxy Note 9 net olarak görüntülendi. Bir süre sonra sayfa kullanımdan kaldırılırken slogan olarak 'Super Güce merhaba deyin' mottosu da sayfada bulunuyordu. Genelde kazara ortaya çıkan bu sayfalar akıllara 'bilerik mi yapıldı' sorusunu da getiriyor. Sayfanın linkini de sizlerle paylaşıyoruz. Ancak linke tıkladığınızda böyle bir sayfanın bulunmadığı uyarısı ile karşılaşıyorsunuz. Yani sayfa silinmiş durumda.

9 Ağustos'ta ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 9, Note ailesinin en yeni üyesi olacak. Bazı iddialara göre Samsung'un son Note üyesi olacağı düşünülen Note 9'da Bluteooth özellikle bir kalem yer alacak. Bu kalemin önceki versiyonlardan farklı olarak ek bazı özelliklerinin de bulunacağı biliniyor.
Samsung Galaxy Note 9 bilinen özellikleri

Uzun zamandır birçok bilginin sızdığı Samsung Note 9 ile ilgili birçok bilgi ortaya çıkmış durumda. Buna göre telefon 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ekran çözünürlüğü ise 2.960 x 1.440 piksel olacak. Telefonda Exynos 9810 işlemci, 6 GB RAM / 64 GB depolama seçeneğine ek olarak 8 GB RAM / 256 GB depolama seçeneğinin de olacağı düşünülüyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelmesine kesin gözle bakılan telefonun 24 Ağustos’ta satışa sunulması bekleniyor. Galaxy Note 9’un 6 GB RAM’li ve 128 GB dahili depolama seçeneği olan modelinin 990 euro fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note 9 teknoloji

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