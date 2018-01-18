Samsung Galaxy On7 Prime ortaya çıktı

Galaxy On7 Prime 2018, Full HD 1080p çözünürlükte 5.5 inç ekrana sahip. Telefonun özellikleri arasında 8 çekirdekli Exynos 7870 yonga seti, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 13 megapiksel arka kamera ve 13 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Samsung’un orta segment akıllı telefonu Android 7.1.1 Nougat işletim sistemini kullanacak.
Hindistan’da 17 Ocak’ta piyasaya çıkması beklenen telefon, yakın zamanda tüm dünyada satışa sunulacak.
2019 Ford Ranger Yola Çıkmaya Hazır!
Terör örgütü PKK'nın kirli Afrin oyunu deşifre oldu
İşte Afrin'de son durum! Böyle görüntülendiler
İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay
Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?
Sosyal medyadaki mesajıyla gündeme gelmişti... Adliye önünde birbirlerine girdiler
Çanakkale'de çatı katından düşen işadamı öldü
Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...
CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum