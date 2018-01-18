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Samsung Galaxy On7 Prime ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 18.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

Bilindiği gibi Samsung, Galaxy On serisi ile orta segment akıllı telefonlar üretiyor. Serinin yeni bir modeli Samsung Galaxy On7 Prime 2018 adıyla yakında piyasaya çıkacak. GFXBench testinde görülen telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy On7 Prime ortaya çıktı

Galaxy On7 Prime 2018, Full HD 1080p çözünürlükte 5.5 inç ekrana sahip. Telefonun özellikleri arasında 8 çekirdekli Exynos 7870 yonga seti, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 13 megapiksel arka kamera ve 13 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Samsung’un orta segment akıllı telefonu Android 7.1.1 Nougat işletim sistemini kullanacak.

Hindistan’da 17 Ocak’ta piyasaya çıkması beklenen telefon, yakın zamanda tüm dünyada satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Samsung Galaxy On7 Prime

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