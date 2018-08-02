Samsung Galaxy On8 duyuruldu!

Teknoloji devi Samsung, yeni giriş seviye akıllı telefonu Galaxy On8’i resmi olarak kullanıcılarının beğenisine sundu.
6 inç Super AMOLED ekranı ve HD+ çözünürlüğü ile seviyesine göre oldukça iyi görüntü kalitesi sunan On8, 16MP+5MP çift arka kamerası ile Background Blur Shape, Portrait Dolly ve Portrait Backdrop gibi özellikleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Ek olarak cihazda yapay zeka destekli Samsung Mall uygulaması ön yüklü olarak kullanıcılara sunulacak. Genel olarak teknik özelliklerine bakacak olursak;
İşlemci: Snapdragon 450
RAM: 4GB
Depolama: 64GB+MicroSD
Ekran: 6 inç HD+ Super AMOLED
Arka Kamera: 16MP, f/1.7 diyafram + 5MP, f/1.9 diyafram
Ön Kamera: 16MP, f/1.9 diyafram
Batarya: 3500mAh
İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi a/b/g/n (2.4/5GHz), Bluetooth 4.2 LE, ANT+, GPS
Toplamda iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Samsung Galaxy On8, 250 dolar fiyat etiketine sahip olarak satış sunulacak. Henüz ürünün ne zaman ülkemize gelip gelmeyeceği ise detaylandırılmış değil.
Kaynak: Teknolojioku
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