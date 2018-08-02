Samsung Galaxy On8 duyuruldu!

Teknoloji devi Samsung, yeni giriş seviye akıllı telefonu Galaxy On8’i resmi olarak kullanıcılarının beğenisine sundu.

6 inç Super AMOLED ekranı ve HD+ çözünürlüğü ile seviyesine göre oldukça iyi görüntü kalitesi sunan On8, 16MP+5MP çift arka kamerası ile Background Blur Shape, Portrait Dolly ve Portrait Backdrop gibi özellikleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ek olarak cihazda yapay zeka destekli Samsung Mall uygulaması ön yüklü olarak kullanıcılara sunulacak. Genel olarak teknik özelliklerine bakacak olursak;

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6 inç HD+ Super AMOLED

Arka Kamera: 16MP, f/1.7 diyafram + 5MP, f/1.9 diyafram

Ön Kamera: 16MP, f/1.9 diyafram

Batarya: 3500mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi a/b/g/n (2.4/5GHz), Bluetooth 4.2 LE, ANT+, GPS

Toplamda iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Samsung Galaxy On8, 250 dolar fiyat etiketine sahip olarak satış sunulacak. Henüz ürünün ne zaman ülkemize gelip gelmeyeceği ise detaylandırılmış değil.

Kaynak: Teknolojioku



