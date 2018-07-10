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Samsung Galaxy S10+’ın ön kamerası yalnız olmayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Galaxy S10+ hakkındaki gerçekler Güney Koreli The Bell isimli bir internet sitesinin raporuyla ortaya çıktı. Siteye göre üç farklı model ile gelecek Galaxy S10 serisinin en tepe modeli Galaxy S10+’un olacak ve Galaxy S10+’ın özellikle kamera tarafında hayli büyük değişiklikler olacak.

Samsung Galaxy S10+’ın ön kamerası yalnız olmayacak!

Samsung Galaxy S10+ hakkındaki ilk gerçekçi iddialar geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Farklı kaynaklar tarafından gelen bu sızıntılar Galaxy S10 serisinin 3 farklı model ile geleceğini işaret ediyordu. Sırasıyla Beyond 0, Beyond 1 ve Beyond 2 kodlamalarına sahip Galaxy S10 modellerinin en tepe modeli iddialara göre Galaxy S10+ olacaktı. Bugün gelen Kore kaynaklı sızıntılara bakılırsa Galaxy S10+ tepe model olmanın hakkını bir hayli verecek.

SAMSUNG GALAXY S10+’IN ÖN KAMERASINA KARDEŞ GELİYOR

Güney Koreli The Bell isimli internet sitesine konuşan bazı kaynaklara göre Samsung Galaxy S10+’un sadece arka kameralarının değil ön kameralarının sayısı da artacak. Beyond 2 kod adına sahip olan Galaxy S10+ modelinin ön tarafında çift kamera kurulumu olacak. Galaxy A8 (2018) modelinde olduğu gibi 16 MP+8 MP ön kamera kurulumuna sahip olması beklenen Galaxy S10+’ın arka kameraları değişimden nasibini alacak.

GALAXY S10’UN SADECE ÖN KAMERASI DEĞİŞMEYECEK

Samsung içinden gelen son söylentilere göre Galaxy S10+’ın arka kamera sayısı da Huawei P20 Pro’da olduğu gibi üçe çıkacak. Ayrıca ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu ve Face ID benzeri bir yüz tanıma teknolojisi de Galaxy S10+’ın içine entegre edilecek.

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Özellikle değişken diyaframlı üç kamera kurulumu ile yine çitayı Allahu Ekber dağlarına çıkartacak olan Samsung’un yeni Galaxy S10 serisi akıllı telefonlarını MWC 2018 etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S10 Samsung

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