Samsung Galaxy S8'de beklenen güncelleme yayınlandı

Hali hazırda ülkemizde de 3200 TL civarlarında bir meblağ ödeyerek, S8 satın almak mümkün. Telefonun ilk çıktığında 5000 TL’ye yaklaşan bir etikete sahip olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Nitekim S8’in çıkışının ardından yaklaşık olarak 1 sene geçmiş olmasına karşın hala belirli aralıklarla güncellemeler gelmeye devam ediyor.

Samsung genel olarak amiral gemisi modellerini düzenli olarak güncelliyor. Bu güncellemeler ile telefonların daha kararlı bir yapıya kavuştuğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Samsung, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu S8 ve S8+ için yeni bir güncelleme yayınladı. S8 için G950FXXU1CRD7 sürümü, S8+ içinse G955FXXU1CRD7 sürümü yayınlandı. Yayınlanan bu iki sürümün boyutları da hemen hemen aynı. İki güncelleme de yaklaşık olarak 570 MB büyüklüğünde dosya boyutuna sahip.

Yeni gelen güncelleme ile S8’in daha stabil bir çalışma performansına kavuştuğu belirtiliyor. Ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth tarafında da bazı iyileştirmeler yapılmış.

Güncelleme an itibariyle Almanya’daki bazı cihazlara ulaşmış durumda. Fakat Samsung’un açıklamasına göre, güncellemenin tüm Avrupa’da yayınlanması bir haftayı bulabilir. Sonuç olarak, Türkiye’deki kullanıcıların yeni güncelleme için biraz daha beklemeleri gerekecek.

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