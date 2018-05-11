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Samsung Galaxy S8 Lite, 21 Mayıs’ta tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2018 09:06 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S8 Lite’ın görüntüleri tanıtılmadan sızdı. Galaxy S8 sahiplerini kıskandıracak telefonun detayları ve tanıtım tarihi haberimizde.

Samsung Galaxy S8 Lite, 21 Mayıs’ta tanıtılacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uygun fiyatlı mini modellerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bir süredir gündemde olan Samsung Galaxy S8 Lite’nin çok yakında satışa sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde TENAA’dan sertifika alırken görülen Galaxy S8 Lite, bugün de sızdırılan yeni görselleri ile karşımıza çıktı.

Galaxy S8 Lite’nin sızdırılan yeni görüntüleri, telefonun tasarımıyla ilgili birçok söylentiyi doğrularken, telefonun satışa sunulacağı renk seçeneklerini de ortaya çıkardı. Galaxy S8’e oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Galaxy S8 Lite, kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. Galaxy S8’den farklı olarak Lite modelinde parmak izi sensörü kameranın hemen yanına yerleştirilmiş.

Geçtiğimiz yıl satışa çıkan Galaxy S8’in mini modeli olan Galaxy S8 Lite’nin teknik özellikleri arasında Snapdragon 660 yonga seti, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. 5.8 inç ekrana sahip telefonun batarya kapasitesi 3000 mAh. Telefonun arka yüzünde 16 veya 12 megapiksel kamera bulunacağı söyleniyor.

Galaxy S8 Lite’nin 21 Mayıs’ta Çin’de düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılması bekleniyor.

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