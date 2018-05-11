Samsung Galaxy S8 Lite, 21 Mayıs’ta tanıtılacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uygun fiyatlı mini modellerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bir süredir gündemde olan Samsung Galaxy S8 Lite’nin çok yakında satışa sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde TENAA’dan sertifika alırken görülen Galaxy S8 Lite, bugün de sızdırılan yeni görselleri ile karşımıza çıktı.
Galaxy S8 Lite’nin sızdırılan yeni görüntüleri, telefonun tasarımıyla ilgili birçok söylentiyi doğrularken, telefonun satışa sunulacağı renk seçeneklerini de ortaya çıkardı. Galaxy S8’e oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Galaxy S8 Lite, kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. Galaxy S8’den farklı olarak Lite modelinde parmak izi sensörü kameranın hemen yanına yerleştirilmiş.
Geçtiğimiz yıl satışa çıkan Galaxy S8’in mini modeli olan Galaxy S8 Lite’nin teknik özellikleri arasında Snapdragon 660 yonga seti, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. 5.8 inç ekrana sahip telefonun batarya kapasitesi 3000 mAh. Telefonun arka yüzünde 16 veya 12 megapiksel kamera bulunacağı söyleniyor.
Galaxy S8 Lite’nin 21 Mayıs’ta Çin’de düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılması bekleniyor.
Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!
Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!
Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Mezar soyguncuları 'taşa dönüşmüş halde' buldu
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Odunluğu tamir ettiren adam tesadüfen hazine buldu!
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...