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Samsung Galaxy S9 en az satan amiral gemisi olacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

Amiral gemisi Samsung Galaxy S9 cep telefonunun en az satan amiral gemisi olacağı düşünülüyor.

Samsung Galaxy S9 en az satan amiral gemisi olacak!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un büyük umutlarla piyasaya sürdüğü en yeni amiral gemisi modeli Galaxy S9'un satışları beklentilerin altında kaldı. Dün mali çeyrek sonuçlarını açıklayan firma, bu modelin satışlarının düşük kaldığını doğruladı. Satış rakamları ile ilgili bilgi vermeyen Samsung'un haziran 2018 itibariyle 31 milyon Galaxy S9 modeli piyasa sürüldüğü tahmin ediliyor. Ancak telefonların piyasaya sürülmesi satıldığı anlamına gelmiyor.

Samsung Galaxy S9 en az satan amiral gemisi olacak!

Önceki S modellerinin rakamlarına bakacak olursak firma 2017 yılında 41 milyon Galaxy S8/S8+ piyasaya sürerken, 2016 yılında 48 milyon S7 ve S7+ telefonu piyasaya sürmüştü. Samsung S9 ailesi için 2018 yılında 43 milyon adetlik piyasaya sürülme rakamı hedefi koymuştu. Bu rakam önceki modelden yüksek olsa da S7 ailesinden düşük kalıyor. Ayrıca ilk yarı itibariyle elde edilen rakamlar hedefi tutturmanın biraz zor olacağını gösteriyor.

Samsung 2015 yılında 319.7 milyon, 2016 yılında 309.4 milyon, 2017 yılında ise 319.8 milyon akılı telefon satışı gerçekleştirerek bu alanda dalgalı bir seyir izledi. 2018’in ilk çeyreğine baktığımızda 73 milyon telefon satılmış durumda. Rakamlar beklentiler seviyesinde kalırsa Galaxy S9/Galaxy S9+ 2012’de piyasaya sürülen S3 modelinden bu yana en düşük satış performansı gösteren Galaxy S serisi telefonlar olacak.

Çinli markaların etkisi

Satışların beklentilerin altında kalmasının en önemli sebebi Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo, Meizu ve benzeri Çinli markaların uygun fiyatlı ve inovasyona sahip modellerle piyasaya giriş yapmaları da büyük bir etken olarak gösteriliyor. Günümüzde bilinen bir markanın amiral gemisi bir telefonunu Çinli markalar çok daha ucuza satabiliyor. Ayrıca bu markaların bilinen markalarda bulunmayan inovasyonları (yan yüze gizlenen kamera, entegre parmak izi okuyucu ve benzeri gibi) sunması da kullanıcıların bu tarz ürünleri tercih etmesine yol açıyor.

Özellikle LG ve HTC gibi bu tarz inovasyonları aynı hızda kendi ürünlerine uygulayamayan markalar Çinli rakipleri karşısında zor durumda kalıyorlar. Samsung sadece telefon üretmediği ve aynı zamanda birçok komponentin dünya çapında tedarikçisi olduğundan Çinli markaların bu yıkıcı etkisini telafi edebilecek bir güce sahip. Ancak bu güce sahip olmayan markaların ise uzun vadede işi zor görünüyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
samsung galaxy s9 amiral gemisi

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