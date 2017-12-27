Samsung Galaxy S9 resmen geliyor!

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu hakkında yeni bir bilgi elde edildi. Habere göre firma, Galaxy S9 için firmware yazılımı geliştirmeye başlamış. Sürüm numaraları iki model olacağını doğruluyor, bu da 2018'de bir Galaxy S9 ve Galaxy S9+'nın çıkmasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Galaxy S8 serisinin tanıtımının gerçekleştirilmesinin hemen ardından Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Peki, Samsung Galaxy S9'un teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte, Samsung Galaxy S9'a dair teknolojitutkunlarını yakından ilgilendirecek tüm detaylar...

SAMSUNG GALAXY S9 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Samsung Galaxy S9 serisiyle ilgili kullanıcıları yakından ilgilendirecek önemli detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Samsung Galaxy S9, ve Snapdragon işlemcili olmak üzere iki farklı versiyonda satışa Exynos sunulacak.

Qualcomm ve Samsung tarafından geliştirilecek 7 nanometre mimariye sahip işlemciler bulunacak.

Samsung üreticisi 5,8 inçlik ekranla gelecek olan Galaxy S9 serisinde, Snapdragon 845 ve kendi geliştirdiği Exynos 9810 işlemcisini kullanacak.