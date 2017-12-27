HABER

Samsung Galaxy S9 resmen geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 27.12.2017 17:16 | Son Güncelleme 8 saat önce

Samsung üreticisinin gelecek yıl kullanıcılarla buluşturacağı Galaxy S9’un teknik özellikleriyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Galaxy S8 serisinin tanıtımının gerçekleştirilmesinin hemen ardından Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bununla birlikte, Samsung'un gelecek yıla damga vurması beklenen telefonu Galaxy S9'ün yazılımının geliştirme işlemleri başladı ve iki model doğrulandı.

Samsung Galaxy S9 resmen geliyor!

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu hakkında yeni bir bilgi elde edildi. Habere göre firma, Galaxy S9 için firmware yazılımı geliştirmeye başlamış. Sürüm numaraları iki model olacağını doğruluyor, bu da 2018'de bir Galaxy S9 ve Galaxy S9+'nın çıkmasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Galaxy S8 serisinin tanıtımının gerçekleştirilmesinin hemen ardından Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Peki, Samsung Galaxy S9'un teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte, Samsung Galaxy S9'a dair teknolojitutkunlarını yakından ilgilendirecek tüm detaylar...

SAMSUNG GALAXY S9 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Samsung Galaxy S9 serisiyle ilgili kullanıcıları yakından ilgilendirecek önemli detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Samsung Galaxy S9, ve Snapdragon işlemcili olmak üzere iki farklı versiyonda satışa Exynos sunulacak.

Qualcomm ve Samsung tarafından geliştirilecek 7 nanometre mimariye sahip işlemciler bulunacak.

Samsung üreticisi 5,8 inçlik ekranla gelecek olan Galaxy S9 serisinde, Snapdragon 845 ve kendi geliştirdiği Exynos 9810 işlemcisini kullanacak.

Samsung Galaxy S9 modelinde, dört tanesi Cortex A53 ve diğer dört tanesi Cortex A73 olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip olacak.

Galaxy S9 ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy S9+’ın da Galaxy S8’de olduğu gibi 6,2 inçlik ekranla birlikte geleceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Samsung Galaxy S9, Adreno 630 grafik birimi özelliğiyle gelecek.

Sonsuz ekran deneyimi yaşatmaya devam edecek olan modelin çerçeve kalınlıklarının daha da azaltılabileceği düşünülüyor.

Parmak izi sensörünün ana ekrana entegre edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY S9 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Muhtemelen tahmin edebileceğiniz gibi, yakında Galaxy S9'un planlanandan önce çıkacağına dair söylentiler yayılacaktır. Galaxy S9'un firmware'inin erken geliştirilmesi böyle bir izlenim verse de, muhtemelen Galaxy S9 yine de Galaxy S8 ile aynı zamanda çıkacak.

Samsung, Galaxy S8'i bu sene 29 Mart'ta özel bir etkinlikte ortaya çıkarmıştı. 21 Nisan'da ise dünyada bir çok yerde piyasaya sürülmüştü. Samsung, önümüzdeki sene Galaxy S9 için aynı zaman aralığına bağlı kalabilir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji akıllı telefon samsung galaxy s9

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

İlginizi Çekebilir

Apple'ı şaşırtan 'kıl' şikayeti! Türk kullanıcı parasını geri aldı

Apple'ı şaşırtan 'kıl' şikayeti! Türk kullanıcı parasını geri aldı

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

Instagram'da bomba özellik! Artık fotoğraf paylaşırken...

Instagram'da bomba özellik! Artık fotoğraf paylaşırken...

Huawei Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?

Huawei Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?

Facebook hesap silme ve kapatma nasıl yapılır? Facebook hesap silme linki için tıklayın

Facebook hesap silme ve kapatma nasıl yapılır? Facebook hesap silme linki için tıklayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uber araba kiralama bölümünü sattı

Uber araba kiralama bölümünü sattı

WhatsApp 2018’den itibaren bu telefonlarda olmayacak!

WhatsApp 2018’den itibaren bu telefonlarda olmayacak!

İçini açtıklarında inanamadılar!

İçini açtıklarında inanamadılar!

Bu tuş ile ATM’leri saniyeler içinde boşaltabilirler!

Bu tuş ile ATM’leri saniyeler içinde boşaltabilirler!

İşte 2017 yılının en beğenilen akıllı telefonu

İşte 2017 yılının en beğenilen akıllı telefonu

Huawei Matebook yenilendi

Huawei Matebook yenilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.