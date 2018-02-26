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Samsung Galaxy S9 - S9+ tanıtıldı! İşte Galaxy S9 ve S9 Plus'ın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2018 11:20 | Son Güncelleme

Samsung yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S9 ve S9+'ı dün akşam tanıttı. Bir önceki versiyondan tasarım olarak farklı olmayan S9 serisi, özellikle kamerada yapılan değişimler ile ön plana çıkıyor. Dün akşam yapılan tanıtımdan sonra Galaxy S9 fiyatı ve çıkış tarihi merak edilmeye başlandı. Peki Samsung S9 ve S9+ özellikleri nedir? S9 ve S9+ fiyatı nedir? Türkiye çıkış tarihi belli oldu mu?

Samsung Galaxy S9 - S9+ tanıtıldı! İşte Galaxy S9 ve S9 Plus'ın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

Samsung’un MWC 2018 kapsamında merakla beklenilen en yeni akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleri tanıttı. Dün akşam tanıtımı yapılan Samsung S9 ve S9+ tanıtımında cihazların yeni kamera özellikleri göze çarptı. Tasarım olarak S8 ile aynı çizgilere sahip olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, Ultra ağır çekim, düşük ışık performansı ve arıtılmış gerçeklik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Peki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus özellikleri nelerdir? İki cihaz arasındaki farklar nedir? Galaxy S9 fiyatı ve Galaxy S9 Plus fiyatı Türkiye’de nasıl?

SAMSUNG GALAXY S9 VE S9+ ÖZELLİKLERİ

Samsung, MWC 2018 kapsamında Unpacked etkinliği ile yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı gözler önüne serdi. Telefon tanıtımı yapılmadan önce neredeyse bütün özellikleri sızdırılmış durumda idi. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ arasındaki en büyük fark, Plus modelinde olan çift kamera. Bu Samsung'un S serisi telefonlarında ilk kez çift kamera kullandığı model oluyor. İki cihaz arasındaki diğer farklar ise şöyle; ise Galaxy S9, 5.8 inç ve 570 ppi ekrana sahip iken Galaxy S9+, 6.2 inç boyutunda 529 ppi ekrana sahip olması. Köşeler çıkarıldığında S9'un ekranı 5,6'' oluyor, S9+'ın ise 6,1'' olarak hesaplanmış. Galaxy S9'da 4GB RAM var iken S9 Plus 6 GB RAM ve 64-128-256 GB hafıza versiyonları ile gelecek.

Galaxy S9 teknik özellikleri

Ekran: 5.8 inç, 1440 x 2960 piksel, 568 ppi, Super AMOLED, HDR10

İşlemci: Exynos 9810 – (4 x 2.9 GHz Mongoose M3 & 4 x 1.9 GHz Cortex-A55

Grafik Birimi: Mali-G72 MP18

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.5 – f2.4, 26mm lens, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7 lens

Pil: 3000 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Bağlantı: USB Type-C (v3.1) – Wi-Fi a/b/g/n/ac – GPS – Beidou – Galileo – NFC; Bluetooth 5.0.

Boyut ve ağırlık: 147.6 x 68.7 x 8.4 mm

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Galaxy S9 Plus teknik özellikleri

Ekran: 6.2 inç Super AMOLED, 1440 x 2960 piksel, kısmi 3D Touch, her zaman açık ekran, 18.5:9 ekran oranı, Gorilla Glass 5 koruma, yaklaşık olarak 529 ppi

Ekran kasa oranı: Yaklaşık olarak yüzde 83.68

Yükseklik: 158.1 mm

Genişlik: 73.8 mm

Derinlik: 8.5 mm

Ağırlık: 189 gram

Yonga Seti: Exynos 9810 Octa ve Snapdragon 845 (Amerika ve Çin pazarı için)

CPU: Octa-core (4×2.9 GHz Mongoose M3 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – Exynos 9810, Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) – Snapdragon 845

GPU: Mali-G72 MP18 – Exynos 9810, Adreno 630 – Snapdragon 845

RAM: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı, micro SD ile arttırılabilir

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.5 ve 12 megapiksel f/2.4, OIS destekli, 2x optik zum, 2160p 30 fps ve 1080p 60 fps, 960 fps yavaş çekim, HDR video kaydı

Ön Kamera: 8 megapiksel, f/1.6 diyafram açıklığına sahip, otofokus özellikli, Otomatik HDR ve 1440p video kaydı, iris tarama için 3 Megapiksellik ikinci bir kamera

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Batarya: Değiştirilemeyen 3500 mAh (13.48 Wh)

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, USB 3.1, Type-C 1.0 dönüştürülebilir konektör

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık: IP68

Sensörler: Iris tarayıcı, parmak izi tarayıcı (arkaya konumlandırılmış), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula, barometre, kalp atış hızı, SpO2

Ekstralar: Samsung DeX, Bixby, Qi kablosuz şarj, MP4/DivX/XviD/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Stereo hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi

GALAXY S9 VE S9 PLUS'IN FİYATI

Galaxy S8 4.399 TL, S8+ ise 4.999 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulacağı açıklanmıştı. Samsung Türkiye tarafından açıklanan Galaxy S9 fiyatı 64 GB sürüm için 4.599 TL olarak belirlendi. Galaxy S9 Plus fiyatı ise depolama kapasitesine göre farklılık gösteriyor. 64 GB depolama için Galaxy S9 Plus fiyatı 5.199 TL iken 128 GB için 5.399 TL ve 256 GB için 5.699 TL olarak belirlenmiş.

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25 Şubat 2018 tarihinden itibaren ön siparişe sunulan modeller Gece Siyahı, Titanyum Grisi ve Leylak Moru renk seçenekleriyle satın alınabilecek. Ön sipariş veren kullancılar ayrıca 1.300 TL değerindeki Samsung Gear Sport akıllı saatte ücretsiz sahip olabilecek. 1 Mart tarihinden itibarense ülkemizdeki raflarda yerini alacak.

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Ayrıca Samsung’un Galaxy S9 ailesi için devreye soktuğu yeni kampanyasıyla eski telefonlarını veren kullanıcılar 4.000 TL’ye varan indirimle yeni telefonlarına kavuşabilecek. Örneğin iyi durumdaki bir Galaxy S7 Edge modeli 2.200 TL’ye kadar geri alınabilecek. Bunun yanı sıra tüketici kredileri de Galaxy S9 ailesi için sunulacak.

Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
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