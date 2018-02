Samsung Galaxy S9 - S9+ tanıtıldı! İşte Galaxy S9 ve S9 Plus'ın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

Samsung’un MWC 2018 kapsamında merakla beklenilen en yeni akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleri tanıttı. Dün akşam tanıtımı yapılan Samsung S9 ve S9+ tanıtımında cihazların yeni kamera özellikleri göze çarptı. Tasarım olarak S8 ile aynı çizgilere sahip olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, Ultra ağır çekim, düşük ışık performansı ve arıtılmış gerçeklik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Peki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus özellikleri nelerdir? İki cihaz arasındaki farklar nedir? Galaxy S9 fiyatı ve Galaxy S9 Plus fiyatı Türkiye’de nasıl?

SAMSUNG GALAXY S9 VE S9+ ÖZELLİKLERİ

Samsung, MWC 2018 kapsamında Unpacked etkinliği ile yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı gözler önüne serdi. Telefon tanıtımı yapılmadan önce neredeyse bütün özellikleri sızdırılmış durumda idi. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ arasındaki en büyük fark, Plus modelinde olan çift kamera. Bu Samsung'un S serisi telefonlarında ilk kez çift kamera kullandığı model oluyor. İki cihaz arasındaki diğer farklar ise şöyle; ise Galaxy S9, 5.8 inç ve 570 ppi ekrana sahip iken Galaxy S9+, 6.2 inç boyutunda 529 ppi ekrana sahip olması. Köşeler çıkarıldığında S9'un ekranı 5,6'' oluyor, S9+'ın ise 6,1'' olarak hesaplanmış. Galaxy S9'da 4GB RAM var iken S9 Plus 6 GB RAM ve 64-128-256 GB hafıza versiyonları ile gelecek.