Samsung Galaxy S9’taki bir sorun tüm keyifleri kaçırdı

Galaxy S9 ve Galaxy S9+ piyasaya çıktı çıkalı birkaç sorun ile karşılaştı. Neyse ki bu sorunların bir kısmı yazılımsaldı ve yeni bir güncelleme ile Samsung bu sorunların bir kısmını çözdü. Bugün Galaxy S9’un sorunlarına bir yenisi daha eklendi.

SAMSUNG GALAXY S9’DA ÇAĞRI SORUNU ÇIKTI

Galaxy S9 kullanıcılarının bazıları ilginç bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Buna göre bazı Galaxy S9 kullanıcıları kaçırdıkları telefon çağrılarını bir daha göremediklerini söyledi. Kendi kendilerine çözüm arayan kullanıcılar, dahili çağrı kimliği ve istenmeyen çağrılardan korunma seçeneklerini devre dışı bıraktıklarında sorunun çözüldüğünü belirtti.

SON ANDROİD GÜNCELLEMESİ GALAXY S9’UN SORUNUNU ÇÖZMEDİ

Sorun şimdilik çift SIM desteğine sahip Galaxy S9’larda var. Çift SIM’li Galaxy S9 kullanıcıları Galaxy S9’un son güncellemesiyle de sorunun çözülmediğini hala devam ettiğini söylüyor. Buldukları devre dışı bırakma çözümünün ise telefonun önemli bir işlevini devre dışı bıraktığını o yüzden Samsung’un bir an önce çözüm bulmasını istediklerini dile getiriyor. Samsung tarafından ise herhangi bir açıklama gelmiş değil. Samsung’un bir an önce kullanıcılarının sorununu çözmesi elzem görünüyor.