Samsung Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler | Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı

Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Merakla beklenen Samsung'un 2018 yeni nesil amiral gemisi Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri Mobil Dünya Kongresi’nde açıklandı. 16 Mart'ta satışa çıkacağı açıklanan yeni nesil telefonların Türkiye'de satışa çıkacağı tarih de belli oldu. İşte Samsung Galaxy S9 ve S9+ ile ilgili tüm ayrıntılar...
SAMSUNG GALAXY S9 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Galaxy S9'un Türkiye fiyatı 64 GB için 4.599 TL olarak açıklandı. S9'un ABD fiyatı ise 790 dolar olarak belirlendi.
SAMSUNG GALAXY S9+ TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunan Galaxy S9+'ın fiyatı ise sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL olacak. S9+'nın ABD fiyatı ise 915 dolar olarak belirlendi.
SAMSUNG GALAXY S9 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Samsung Galaxy S9 ve S9+, 25 Şubat 2018 tarihinden itibaren Türkiye'deki kullanıcılar için shop.samsung.com/tr adresinden ön siparişe sunulacak.
SAMSUNG GALAXY S9 VE S9+ ÖZELLİKLERİ?
Galaxy S9'da infinity display teknolojisini (sonsuz ekran) geliştirildiği ve 'çentik olmadan' kullanıcıya daha fazla alan sağladıkları belirtildi.
Galaxy S9 ve S9+ dört farklı renk seçeneğine saihp olacak: Gece Siyahı, Titanyum Grisi, Mercan Mavisi, Lila.
Samsung Galaxy S9'un kamerasında insan gözünün çalışma prensibinden esinlenildiği belirtildi. Göz bebeklerinin aydınlık ve karanlığa göre büyüyüp küçülmesi gibi, akıllı telefonun kamerası ışığa göre diyafram aralığını artırıp azaltabilecek.
Samsung, böylece gündüz de gece de en iyi fotoğrafları çekebileceğinizi iddia ediyor.
Galaxy S9’da bulunan görüntü işlemcisi bir önceki cihazdan dört kat daha fazla veri işleyebiliyor.
Süper ağır çekim 960 kare/saniyede gerçekleşecek. Galaxy S9 göz kırpmayı altı saniyede çekebiliyor.
S9+'da çift arka kamera yer alıyor! Bokeh efektlerine alıştık, bu cihaz da bu özellikten faydalanarak arka planı flulaştırabiliyor.
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