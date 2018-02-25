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Samsung Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler | Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.02.2018 21:47 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy S9 ne zaman Türkiye'de satışa çıkacak? sorularının yanıtı belli oldu. Samsung yeni nesil amiral gemisi S9 ve S9+ tanıtımını gerçekleştirdi. Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung'un yeni akıllı telefonları Samsung Galaxy S9 ve S9+'nın Türkiye fiyarı ve özellikleri teknoloji dünyasına duyuruldu.

Samsung Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler | Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı

Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Merakla beklenen Samsung'un 2018 yeni nesil amiral gemisi Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri Mobil Dünya Kongresi’nde açıklandı. 16 Mart'ta satışa çıkacağı açıklanan yeni nesil telefonların Türkiye'de satışa çıkacağı tarih de belli oldu. İşte Samsung Galaxy S9 ve S9+ ile ilgili tüm ayrıntılar...

SAMSUNG GALAXY S9 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Galaxy S9'un Türkiye fiyatı 64 GB için 4.599 TL olarak açıklandı. S9'un ABD fiyatı ise 790 dolar olarak belirlendi.

SAMSUNG GALAXY S9+ TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunan Galaxy S9+'ın fiyatı ise sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL olacak. S9+'nın ABD fiyatı ise 915 dolar olarak belirlendi.

SAMSUNG GALAXY S9 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Samsung Galaxy S9 ve S9+, 25 Şubat 2018 tarihinden itibaren Türkiye'deki kullanıcılar için shop.samsung.com/tr adresinden ön siparişe sunulacak.

SAMSUNG GALAXY S9 VE S9+ ÖZELLİKLERİ?

Galaxy S9'da infinity display teknolojisini (sonsuz ekran) geliştirildiği ve 'çentik olmadan' kullanıcıya daha fazla alan sağladıkları belirtildi.

Galaxy S9 ve S9+ dört farklı renk seçeneğine saihp olacak: Gece Siyahı, Titanyum Grisi, Mercan Mavisi, Lila.

Samsung Galaxy S9'un kamerasında insan gözünün çalışma prensibinden esinlenildiği belirtildi. Göz bebeklerinin aydınlık ve karanlığa göre büyüyüp küçülmesi gibi, akıllı telefonun kamerası ışığa göre diyafram aralığını artırıp azaltabilecek.

Samsung, böylece gündüz de gece de en iyi fotoğrafları çekebileceğinizi iddia ediyor.

Galaxy S9’da bulunan görüntü işlemcisi bir önceki cihazdan dört kat daha fazla veri işleyebiliyor.

Süper ağır çekim 960 kare/saniyede gerçekleşecek. Galaxy S9 göz kırpmayı altı saniyede çekebiliyor.

S9+'da çift arka kamera yer alıyor! Bokeh efektlerine alıştık, bu cihaz da bu özellikten faydalanarak arka planı flulaştırabiliyor.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İşe bak. Aynı telefon Amerika'da Amerika'nın asgari ücretinin yarı fiyatıyken, Türkiye'de Türkiye'nin asgari ücretinin 3 katı. Sonra Türkiye ekonomisi iyi diyolar utanmadan sıkılmadan.
bizim millet mal oldugu surece 10.000 tl. olsa bile geceden kuyruga girer.
apple 6s e değişmem
hiç bir telefon 2000 tl den fazla etmez bu rakamdan fazlasıda verilmez bence 5000 & 6000 tl bu ne la kafayımı yediniz 1500 2000 tl lik telefonlarda bunların yaptığı işi gayet güzel yapar nokta
Bırakın almayın şu telefonları. Gavurun oyununa bak. Alan gerçekten akıldan noksandır. Özellikle firmalar iş adamlarına hediye vermek için yalakalık olsun diye Türkiye'de bu tip satışları uçuruyor. Vatandaş olarak kesinlikle uzak durmalıyız. Paranın nereye ne için ne zaman gittiği belli değil.
bu samsunda bu kadar para veren aptuldurrrr
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