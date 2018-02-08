Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ne zaman çıkacak? Samsung tarihi açıkladı…

Samsung, 25 Şubat'ta Barselona'da Galaxy S9 etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve S9+ için birçok kişinin meraklı bekleyişi sürüyor. Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın kamera ve diğer donanım özellikleri bazı siteler tarafından sızdırıldı. İşte beklenen Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9 Plus’ın beklenen özellikleri…

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YENİ ÖZELLİKLERLE İLGİLİ RAPOR SUNULDU

Samsung'un yeni amiral gemi ikilisi Galaxy S9 ve S9+ için akıllı telefon sektörü ve tüketicilerde meraklı bekleyiş devam ederken ETNews, Samsung amiral gemilerinin kamera özelliklerini detaylandıran bir rapor sundu. Samsung, Galaxy S9'larda dokunmatik katmanı OLED ekranın kapsülleme katmanına entegre eden Y-OCTA ekran teknolojisini kullanacak. Y-OCTA, eski nesil ekranlara göre daha incedir, daha iyi optik özelliklere sahiptir ve daha ucuzdur. Raporda ayrıca Galaxy S9 ve S9+'ın sırası ile 5.77 inç ve 6.22 ekranlara sahip olacağı, kameranın altında ise Tayvanlı teknoloji şirketi Aegis Technology tarafından üretilen parmak izi tarayıcıların bulunacağı yazıyor.