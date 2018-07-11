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Samsung Galaxy Tab ailesi güçlendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni tabletleri FCC’den sertifika alırken görüldü. Samsung Galaxy Tab A2 ve Tab Advanced2’nin yeni görüntüleri de sızdırıldı.

Samsung Galaxy Tab ailesi güçlendi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung tabletlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Son dönemde sıklaşan Samsung tablet sızıntılarına bugün bir yenisi daha eklendi. Şirketin yeni tabletleri Galaxy Tab A2 10.5 ve Galaxy Tab Advanced2’nin yeni görüntüleri sızdırıldı.

Çok yakında tanıtılması beklenen her iki tabletin de Samsung Galaxy Tab 10.1 (2016)’in halefi olacağı söyleniyor. FCC’den sertifika alırken görülen tabletlerin teknik özellikleri hakkında ilk detaylar da ortaya çıktı.

Tab A2 10.5, adından da anlaşılacağı gibi 10.5 inç ekranla geliyor. Tabletin teknik özellikler bakımından Samsung’un yeni amiral gemisi tableti Galaxy Tab S4’ün hemen altında yer alacağı söyleniyor. Galaxy Tab A2 XL adıyla da satışa sunulabileceği söylenen tabletin hem LTE destekli hem de sadece Wi-Fi’lı olmak üzere iki farklı versiyonu olacak.
Galaxy Tab Advanced2’ye gelecek olursak, Advanced2’nin Galaxy Tab 10.1 (2016)’nın biraz daha gelişmiş versiyonu olacağı söyleniyor. Exynos 7870 yonga seti kullanan tabletin özellikleri arasında 10.1 inç ekran, 3 GB RAM ve 7300 mAh batarya yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Tab Tab Advanced2

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